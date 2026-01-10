尾牙拜土地公點名2大招財供品 象徵來年豐收、財運進帳

節目中心／林瓊玉 報導

隨著農曆新年腳步漸近，2026年尾牙日也將隨之來到，農曆十二月十六日尾牙落在2月3日。在許多台灣企業與店家行號，「尾牙」不只是年度聚餐，更承載著祭拜土地公、感謝神明庇佑與回顧一整年成果的濃厚文化意涵。

尾牙拜土地公感謝一年照顧。（圖／寶島神很大）

按照民間習俗，尾牙源自過去商家在農曆每月初二與十六祭拜土地公的「作牙」儀式，而農曆十二月十六日即為最後一次祭祀、稱為「尾牙」，這天將會比其他作牙日更加隆重準備供品，和謝神儀式祭拜土地公。隨著時間演進，它不僅象徵對神祇的感恩，也逐漸發展為企業犒賞員工、提升團隊凝聚力的重要年度活動。

廣告 廣告

企業尾牙通常會在農曆年前的1月底至2月初之間舉行，2月3日既是傳統尾牙日，也常被視為安排年終宴會的重要依據。不少公司會提前或延後幾天，視假期安排與公司行程彈性而定。

拜土地公祈求平安與財運。（圖／寶島神很大）

傳統尾牙當天許多公司行號都會祭拜土地公，常見的供品有水果、三牲、香燭、甜點等，祈求來年平安與財運。許多企業在尾牙宴席上也會搭配抽獎活動、同樂節目，成為員工年度最期待的聚會之一。尾牙宴席中的菜色也有其象徵性，例如潤餅形似古代銀票、捲著豐富餡料，象徵財富滿足。刈包則像裝滿錢的袋子，代表來年賺大錢，這兩項招財供品，也是拜土地公時的應景吉祥食品。

潤餅象徵財富滿足。（圖／資料照）

隨著2026春節假期自2月14日起展開，尾牙作為迎新年前的傳統謝土與年度謝員活動，也成為上班族工作節奏的重要里程碑，反映了台灣企業的團隊精神與感恩文化。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

神明搭火車上阿里山 臺澎金馬媽祖齊聚新港起駕神旅行

丙午年馬年犯太歲名單出爐 4生肖被點名慎防變動

寶島神很大／丙午馬年運勢解析 光明燈與安太歲怎麼選

寶島神很大／鹿港神獸現身 學者：台灣本身就是一隻神獸

