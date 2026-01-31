尾牙拜土地公「10小時最佳時機、流程」一次看！ 發財金放這威力更強

生活中心／賴俊佑報導

命理老師楊登嵙分享尾牙拜土地公流程、最佳時機。（圖／資料圖）

今年2月3日(農曆12月16日)土地公尾牙是補財庫的好日子，命理老師楊登嵙表示分享拜土地公的最佳時機、流程，以及向土地公求來的發財香灰、發財金和發財水如何使用才能發揮招財最大威力。

農曆尾牙拜土地公最佳時機、流程曝

命理老師楊登嵙表示，拜土地公最佳時間為農曆尾牙當天上午7點至下午5點，先準備好銅板2枚50元、6枚10元和8枚1元，形成數字268、金額168元(二路發、一路發)，備妥後，點香向土地公禱告，越詳細越好「福德正神在上，弟子/信女（姓名），出生於（農曆生日），住在（家中地址），今天向福德正神祈求發財金、發財香灰、發財水，保佑弟子（或信女）事業順利，生意興隆，財源廣進，財運亨通，業績達到多少……」。

廣告 廣告

擲筊詢問土地公是否接受您的祈求，得到允筊後，準備兩個紅包袋，一個裝銅板(發財金)，一個裝土地公爐香灰(發財香灰)，再準備空寶特瓶裝土地公廟水龍頭或飲水機的水(發財水)，然後在土地公爐上正轉3圈，此時，發財香灰、發財金、發財水的啟動完成。

備妥硬幣放紅包袋過香爐，發財金放對位置威力更強。(圖／命理老師楊登嵙提供）

求來的發財香灰、發財金和發財水如何使用？

楊登嵙表示，發財香灰可放在3處，第一安放在客廳的斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，第二倒入家中神明爐內，第三可攜帶在身上。

發財金可放在「財帛星」，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置發財金，可提升業績、增進財源、財運亨通；「財帛星」每年不同方位，2026年在東方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方。

另外，發財金可安放在客廳的斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，也就是財位，發財金也可以放在保險箱上、保險箱內、生財工具上、錢包內或攜帶在身上。

發財水可以直接喝掉，煮菜加入菜中或湯內，放在客廳的斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，也就是財位。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

必比登名店菜單印簡體字！業者認「淘寶買的」：無任何立場、已重印

尾牙招財必吃！「最愛吃刈包縣市TOP3」出爐 全台名店地圖快收藏

獨家／黃仁勳將拜土地公！這兩間「百年廟宇」鄰近北士科 廟方回應了

真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例

