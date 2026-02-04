尾牙揪同事買整本刮刮樂 合力刮中100萬元

▲年終獎金自己刮！台灣彩券公司今（4）日透露，新北有人參加公司尾牙，揪同事集資買整本「2000萬超級紅包」，合力刮出100萬大獎。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司今（2026）年農曆春節前總共發行15款刮刮樂，更有多達1479個百萬元以上獎項，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄，並持續傳出有人中獎好消息。台彩今（4）日透露，新北市有一群熱情年輕同事參加公司尾牙，合資湊錢選了1本「2000萬超級紅包」，沒想到刮到一半，現場忽然傳出尖叫聲，原來其中一張幸運刮出100萬元，一群同事開心歡呼：「這頓尾牙實在吃得太值得」。

新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%，目前已有一個頭獎2000萬元在基隆被刮出，百萬大獎也被刮出42個。

不過，台彩今日再透露又有人刮中百萬大獎，由新北市永和區成功路1段103號1樓「成功戰神彩券行」所開出。根據彩券行代理人楊小姐描述，當天1名年輕男子剛好在附近餐廳參加公司尾牙，席間吃到一半，臨時起意到彩券行試手氣，進店隨手購買一張「2000萬超級紅包」幸運刮中5000元，讓他又驚又喜。

楊小姐就跟中獎人說，「刮第一張就中5000元，今天又剛好吃尾牙，運氣正旺，不如找同事們一起來集資買整本、拚個大獎」。這名男子聽完覺得相當有道理，便立刻回餐廳號召同事們一起合資。

因此，一群年輕人瞬間塞滿櫃台湊錢選了一本「2000萬超級紅包」，沒想到刮到一半，現場忽然傳出尖叫聲，原來是其中一張幸運刮出100萬元，店內氣氛瞬間沸騰起來，一群同事開心歡呼：「沒想到今年最強的年終獎金是大家合力一起刮出來的，這頓尾牙實在吃得太值得」。

