尾牙揪同事買整本刮刮樂 合力刮中100萬元
[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司今（2026）年農曆春節前總共發行15款刮刮樂，更有多達1479個百萬元以上獎項，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄，並持續傳出有人中獎好消息。台彩今（4）日透露，新北市有一群熱情年輕同事參加公司尾牙，合資湊錢選了1本「2000萬超級紅包」，沒想到刮到一半，現場忽然傳出尖叫聲，原來其中一張幸運刮出100萬元，一群同事開心歡呼：「這頓尾牙實在吃得太值得」。
新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%，目前已有一個頭獎2000萬元在基隆被刮出，百萬大獎也被刮出42個。
不過，台彩今日再透露又有人刮中百萬大獎，由新北市永和區成功路1段103號1樓「成功戰神彩券行」所開出。根據彩券行代理人楊小姐描述，當天1名年輕男子剛好在附近餐廳參加公司尾牙，席間吃到一半，臨時起意到彩券行試手氣，進店隨手購買一張「2000萬超級紅包」幸運刮中5000元，讓他又驚又喜。
楊小姐就跟中獎人說，「刮第一張就中5000元，今天又剛好吃尾牙，運氣正旺，不如找同事們一起來集資買整本、拚個大獎」。這名男子聽完覺得相當有道理，便立刻回餐廳號召同事們一起合資。
因此，一群年輕人瞬間塞滿櫃台湊錢選了一本「2000萬超級紅包」，沒想到刮到一半，現場忽然傳出尖叫聲，原來是其中一張幸運刮出100萬元，店內氣氛瞬間沸騰起來，一群同事開心歡呼：「沒想到今年最強的年終獎金是大家合力一起刮出來的，這頓尾牙實在吃得太值得」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
基隆刮出首個2千萬！15款新春刮刮樂怎麼選 售價、中獎率一次看
刮刮樂首個頭獎2000萬元在基隆被刮出 還有9個中獎機會
台中1注獨得1.39億大樂透 彩券行曝剛從紫南宫請回金雞
其他人也在看
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發
生活中心／李筱舲報導威力彩上週四頭獎再度落空，目前已連續27期無人抱走大獎。而今（2）日晚間將迎來新的一期開獎，預估頭獎獎金上看 8.7 億元，若一注獨得，將刷新第五屆公益彩券以來單注頭獎第三高紀錄。對此，命理專家特別點名「四大生肖」財運全面噴發，極具一夜翻身的奪金潛力。
幸運兒沒出現！威力彩連28槓龜 週四頭獎上看9.7億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導頭獎獎金上看8.7億元的台彩威力彩第1150000010期今（29）晚稍早開獎。不過頭獎派彩結果再度槓龜，已經連續28槓，下期威力彩...
快訊／威力彩頭獎飆8.7億 2／2開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
「2000萬超級紅包」刮刮樂第一位幸運兒在基隆！ 頭獎只剩9張
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導首張「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎在基隆刮出！台灣彩券公司昨（3）日公布，這張中獎彩券由一名平時多出沒在菜市場、夜...
南投30歲男聽投注站「閒聊流出致富關鍵」！現場加買「這數字」爽中500萬
生活中心／綜合報導日前才有台北市議員中了今彩539頭獎800萬元的話題引發熱議，今（2日）威力彩連槓獎金上看8.7億史上第三高獎金更掀起關注，不少人都在找「中獎玩法」，其中南投就傳出一名30多歲男子因聽到店員閒聊刮刮樂圖像與財神爺相似，臨時加買一張「五路財神」彩券，結果幸運刮中頭獎500萬元的喜訊，該男子不僅當場報喜給家人，還包紅包答謝店員；投注站代理人也為感謝媽祖廟庇佑，特別準備蘭花叩謝神明，盼未來持續傳出中獎喜訊。
喝45元手搖飲中20萬！頭獎幸運門市曝光
財政部於1月25日公布114年11、12月統一發票中獎號碼，有民眾僅花45元購買一杯手搖飲，幸運對中頭獎，直接抱回20萬元，引發關注。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]