尾牙敬酒口角衝突！包商擄走工程行老闆打傷頭部 林園警方逮11嫌偵辦5罪

【記者凃建豐／高雄報導】高雄大寮一間工程行7日晚間舉辦尾牙，郭姓男子於敬酒過程中與他人發生口角，公司林姓負責人上前勸阻協調後，郭男離席後，郭男夥同10人將林男強行帶走，警方獲報後展開搜尋，於林園區堤防路尋獲林姓負責人，發現其頭部受傷、意識清楚，隨即協助就醫無生命危險。警方在5小時內，逮捕郭姓主嫌及10名同夥，全案依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪移送法辦。

高雄大寮光明路民宅7日晚間10點左右，一間工程行正在舉辦尾牙餐敘，37歲郭姓男子在敬酒過程中與人起口角。隨後郭姓男子就帶著10人持棍棒上門砸場，還將工程行老闆48歲林姓男子，當場擄走。

廣告

員警獲報趕到現場，發現地面大片血跡，落地窗被打碎，一片混亂。目擊民眾說：「看到他們好像拿棒球棒在附近集合，就針對一兩個人打，好像要把他拉上車。」

警方隨後在林園區的一處堤防邊找到被擄走的林姓老闆，他頭部受傷，送醫之後沒有生命危險。

員警獲報後在5小時內，迅速將郭姓男子及其他10名同夥追緝到案。

警方獲報到場了解狀況。翻攝畫面

警方漏夜逮人，郭姓主嫌及其餘涉案人員等10人，均陸續於5小時內到案，並報請高雄地方檢察署指揮偵辦，依刑事訴訟法88條之1第1項第4款犯殺人未遂罪逕行拘提。全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

警方迅速將嫌犯查緝到案。翻攝畫面

