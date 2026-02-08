尾牙敬酒衝突！工程行老闆被廠商押走 警逮11人

警方在5小時內，逮捕郭姓主嫌及10名同夥，移送偵辦。（圖／東森新聞）





高雄大寮一間工程行，昨（7日）晚間舉辦尾牙，疑似是敬酒時發生口角衝突，廠商竟然找來10人，持棍棒將老闆擄走，丟包堤防，警方在5小時內，逮捕郭姓主嫌及10名同夥，移送偵辦。

民宅前地面上，大片血跡怵目驚心，還有整面落地窗全被打碎，現場一片狼藉。大批員警在現場來回巡視，因為這裡一群人本來開心吃尾牙，卻發生驚險一幕。

目擊民眾：「剛剛我們要收的時候，我看到他們好像拿棒球棒在附近集合，他們就好像針對一兩個人打，好像要把他拉上車，我不知道有沒有拉上去。」

事發就在高雄大寮光明路上，7日晚間10點左右，一間工程行正在舉辦尾牙，郭姓男子在敬酒過程中與人起口角。隨後郭姓男子就帶著10個人上門砸場，還將工程行老闆林姓男子，當場擄走。

員警獲報後在5小時內，迅速將郭姓男子及其他10名同夥追緝到案。林園分局副分局長黃國峰：「全案依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪，移送法辦。」

事後警方也在林園區的一處堤防邊找到被擄走的林姓老闆，他頭部受傷，好在送醫之後沒有生命危險，警方將釐清衝突經過，後續將依調查結果依法究辦。

