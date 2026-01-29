尾牙旺季喝酒搭捷運要注意 嘔吐趴臥恐罰7500元

（中央社記者陳昱婷台北29日電）尾牙及春酒旺季到，台北捷運公司表示，近期發生多起酒醉旅客脫序事件，請民眾酒後搭捷運請注意自身行為，若趴臥地板、嘔吐或隨地便溺恐面臨1500元至7500元罰鍰。

旅客酒醉滋事狀況層出不窮，台北捷運芝山站近期發生一名男子酒後搭捷運，將手臂伸出月台閘門外，導致進站列車緊急煞車；大直站日前也有一名酒醉男子大吼大叫，遭捷運站長制止後仍情緒激動，最終被壓制、送辦。

台北捷運公司今天表示，尾牙開心慶祝之餘，安全回家比什麼都重要，呼籲民眾酒後搭捷運請注意自身行為，並盡可能由親友陪同搭車，以確保自身安全同時避免造成其他旅客困擾，甚至出現觸法行為。

北捷說明，近期發生多起酒醉旅客搭車脫序事件，包含情緒失控、講話音量過大、趴臥在車廂或車站地板、嘔吐及隨地便溺等，這些行為不只影響乘車安全與秩序，更可能因違反「大眾捷運法」，面臨新台幣1500元至7500元罰鍰，並被拒絕運送。

北捷提醒旅客，若看見異常狀況，請立即通報110、119或站務人員，另鄰近大型餐廳的24個車站出口已設置嘔吐袋，提供有需要的旅客自行取用，盼民眾共同維護整潔及優質乘車環境。（編輯：龍柏安）1150129