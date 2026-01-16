尾牙旺季急診湧人潮 醫曝保命守則：出現「這些症狀」快就醫

每逢年底尾牙旺季，不少「熟面孔」會出現在醫院門診與急診，部分病患在參加多場聚餐後，身體「吃不消」只好就醫。胸腔暨重症專科醫師黃軒直言，問題不在尾牙本身，而是「連續尾牙」造成飲食失控、作息紊亂，讓身體難以負荷，若出現胸悶、頭暈、噁心等症狀，應立即就醫。

尾牙常見「5大地雷」 高油鹽、酒精過量恐釀心血管疾病

黃軒整理尾牙期間最常見的健康風險，像是高油高鹽的桌菜與加工年菜，容易導致血壓升高、心律不整甚至心絞痛。酒精過量不只造成宿醉，還可能誘發心房顫動、低血糖與腦中風風險上升。

此外，熬夜續攤再加上寒流來襲，容易造成血管收縮、自律神經失調，心血管事件發生機率明顯增加，暴飲暴食也容易引發胃出血或急性胰臟炎。有些人身體不適可能會覺得「再忍一下就好」，反而更容易讓小病變大病。

「保命守則」曝光 身體不適勿硬撐、慢性病別停藥

針對尾牙旺季，黃軒也提醒民眾掌握幾項保命原則，包括用餐時先吃蔬菜再吃肉、控制澱粉攝取，穩定血糖避免失控暴食。酒精適量即可「敬的是情誼，不是拿心臟和肝臟去換氣氛」。返家後注意保暖、別熬夜，寒流來襲時熬夜，最容易引發心血管疾病。

若出現胸悶、頭暈、噁心或黑便等症狀，應立即就醫，切勿抱持「忍一下就好」的心態。特別是慢性病患者，尾牙期間更應該規律服藥，穩定控制病情。最後黃軒強調，尾牙是犒賞一整年的辛勞，但不該用健康換取短暫的熱鬧。