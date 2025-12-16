尾牙旺季 侯友宜下令嚴抓酒、毒駕

新北市長侯友宜16日於道安會報重申，「喝酒不開車、開車不喝酒」，針對酒駕熱門時段及重點路段，不僅要提高見警率，同時要求業者配合宣導多搭乘大眾運輸工具。（本報資料照片）

歲末年終，又到了尾牙旺季，新北市長侯友宜16日於道安會報重申，「喝酒不開車、開車不喝酒」，針對酒駕熱門時段及重點路段，不僅要提高見警率，同時要求業者配合宣導多搭乘大眾運輸工具。侯友宜更強調，毒駕有愈來愈多的趨勢，除了嚴格取締酒駕外，也須加強臨檢盤查毒駕，警察局及相關單位務必嚴格把關。

道安會報執法小組指出，新北市民國114年1至11月發生2件酒駕A1事故，與113年同期雷同，取締酒駕違規4149件，移送法辦1601件，取締與移送法辦件數分別較去年同期減少165件、382件。酒駕溯源3180件，警察局持續對餐廳、夜店、KTV等易飲酒場所及易肇事路段、時間加強臨檢取締酒駕。

廣告 廣告

關於秋冬安全行計畫執行成果，執法小組表示，警察局每月編排5次以上取締酒駕勤務，114年10至11月共取締784件，較113年同期增加100件，114年10至11月酒駕移送公共安全273件，較113年同期減少43件。

侯友宜說，耶誕節、跨年、農曆春節等重要節日即將來臨，公司行號尾牙陸續開始，酒駕絕對零容忍，再次呼籲喝酒不開車、開車不喝酒。至於毒駕也非常嚴重，酒駕、毒駕皆嚴重威脅交通安全，警察同仁務必要加強臨檢盤查，雙管齊下，熱門時段及路段須加強臨檢，除提高見警率外，同時業者應做好宣導工作。

警察局說明，114年迄今查獲毒駕案件886件，較113年同期增加222.18％，毒品唾液快篩檢測執法自114年11月20日正式啟動，將毒品唾液快篩檢測及拒測處置程序明確納入法規，迄今透過唾液快篩查獲毒駕145件。

此外，市府結合生活場域宣導與多元媒體推播，以「生活式交安宣導」作為創新模式，讓交通安全成為市民生活的一部分。透過市場、公園、醫療院所、捷運站及宮廟等民眾日常活動空間，搭配有線電視、社群媒體及Podcast等多元宣傳管道，並首創設計「交通平安小神衣」，於宮廟等長者聚集處發放。