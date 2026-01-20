尾牙旺季！12星座「抽獎開運密技」一次看

尾牙旺季來臨，塔羅牌專家小孟老師分享12星座尾牙抽獎開運密技，牡羊座建議自家床底下放紅包袋，有助於轉運，獅子座建議在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並寫上名字、生日。

塔羅牌專家小孟老師分享12星座尾牙抽獎開運密技。（示意圖／翻攝自pexels）

牡羊座

牡羊座遇到抽獎活動時，每年手氣都不是太好，今年尾牙前，除了可到著名財神廟拜拜外，也能在自家床底下放紅包袋，有助於轉運，睡覺時還能去除晦氣，幫助身體健康，當整個人的氣場補滿了，財運自然也會跟著來。

金牛座

金牛座2026尾牙建議在房間擺放紅色地墊，象徵步步鴻運，每天踩來踏去，能幫自己踩出一條康莊大道。

雙子座

雙子座2026有助於握住錢財，可以在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如黃水晶或金色招財貓，有助於雙子座尾牙財運亨通。

巨蟹座

巨蟹座屬於聽天由命的類型，若有同事特別想中獎，他們反而會幫對方祈禱，不過可別因此放棄自己的機會，可以透過喝「陰陽水」開運，在尾牙抽獎前喝陰陽水指的是半冷半熱的水，有助於陰陽能量調和，讓人的能量朝圓滿方向前進，氣場強了就會使運氣變旺。

獅子座可以在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，提升財運。（示意圖／塗豐駿攝）

獅子座

獅子座過去一年的財運較起伏，若你感到有些煩悶，2026運氣開始好轉，這時可以在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶下方寫自己的姓名、生日，有助於迎接尾牙財運，還可以守住財氣，讓獅子座接下來的日子一路旺。

處女座

處女座想在尾牙中大獎，除了每天吃飽睡好，使自己精神飽滿外，還可以在家中廚房或玄關放蝴蝶造型的擺飾，蝴蝶能幫助處女座迎來財運，還可以帶來貴人，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。

天秤座

天秤座可說是好人好事代表，常幫助朋友，積了不少福報，在尾牙前，可以在房間窗戶旁或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，就能替他們轉煞為福，不管是疲累或怨恨之氣，葫蘆都能幫忙扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。

天蠍座

天蠍座若能在尾牙前夕，可在家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙，像抽一張鈔票，有永不止息的意思。

射手座

射手座尾牙前夕要時時觀察自己，讓身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生，建議在房間或辦公室擺一盆開運竹，綠色開運竹除了能療癒內心傷痛外，還可以聚足好運，讓射手座各方面運氣都能不斷攀升，好運爆棚無法擋。

摩羯座

摩羯座可以在辦公桌的抽屜，或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，使用紅包袋裝著或直接擺放都行，因為銅錢性質屬金，有極強的化煞招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。

水瓶座

水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財，平時可以到公園等地方曬太陽，帶5枚硬幣放在紅包裡，帶去尾牙現場。另外有空讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每顆細胞吸收太陽的能量，而感到放鬆的感覺，若當天下雨，也能靠冥想的方式，身心靈舒爽了，自然能帶來好運。

雙魚座

雙魚座建議尾牙時在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，這些符號代表九五至尊，可使雙魚座擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓你財到、福到、好運到。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

