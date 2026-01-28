尾牙春酒 十招輕盈吃法 一道接一道 吃得盡興無負
一年忙碌下來，終於迎來尾牙春酒，是時候好好犒賞自己與夥伴一整年的辛勞啦，但每次聚餐總是整桌佳餚，不小心就吃過頭胖了一圈，其實只要掌握幾個小技巧，就能一道接一道，吃得開心又不發胖。 尾牙春酒 十招輕盈吃法 尾牙前補充蔬果 餐前先吃點蔬菜、水果 能幫助墊胃、穩定血糖、降低暴食機率 也能多攝取纖維 讓熱量攝取自然下降 每道菜只吃一口 合菜通常有十幾道 建議每道菜嚐一小口 少量多樣既能有飽足感 又比較不會撐到不舒服 蒸煮食物放心吃 像清蒸魚、蔬菜、水煮蝦、海蜇皮等 都是熱量較低且無負擔的烹飪方式 這些餐點就可以多吃 比較特別要注意的是 像龍蝦沙拉這道料理 雖然是原型海鮮 但是會拌大量沙拉醬 沙拉醬是熱量及油脂來源 建議避免或少吃 挑低熱量原型食物 像是佛跳牆裡面的芋頭、排骨 會先炸過再料理 熱量較高 但香菇、筍絲、鵪鶉蛋都屬於低負擔食材 雞湯也建議多吃雞肉 少喝湯 保留食材的原型不但營養豐富 還能減少油炸加工造成的熱量堆疊 另外也要記得有菜先夾 多吃蔬菜可增加膳食纖維及維生素C攝取 湯少喝 很多人愛喝湯 但湯的鈉、鉀離子含量高 尤其容易水腫、有三高者要特別注意！建議淺嚐即可 避開NG食物 炸物、勾芡、重醬汁都是熱量陷阱 尤其勾芡中藏滿澱粉 讓菜色看起來滑順 但熱量也翻倍 能避開就避 想吃也只要嚐一口即可 放慢吃的速度 細嚼慢嚥很重要 透過咀嚼讓大腦有足夠的時間接收飽足感信號 還能刺激唾液腺分泌 唾液中含有多種消化酶 有助於初步分解食物中的澱粉 減輕胃腸的負擔 飯後吃助消化水果 飯後吃一些高鉀水果 像香蕉、番茄 能幫助身體排鈉、消水腫 又能取代甜點解嘴饞 真的超加分！ 以無糖茶代酒 尾牙敬酒很難免 但真的不用每杯都乾杯 選無糖綠茶、烏龍茶代替 不僅能解膩 也能減少液體熱量攝取 讓你全場清醒不醉倒 少喝含糖飲料 含糖飲料是隱藏熱量王 糖分高、熱量高還容易囤積脂肪 建議改喝氣泡水、開水或無糖茶 清爽又解膩 尾牙春酒當然要開心吃，但記得把握以上的飲食原則，營養均衡不怕一桌好料裡成為健康負擔，祝大家聚餐盡興、中大獎！財運旺旺。
