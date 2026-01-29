尾牙春酒 聰明喝 清醒領大獎各式酒類熱量＋三階段防醉法
尾牙春酒季到了，聚餐喝酒是開心事，但想要「喝得盡興又不醉」可得有點策略！這次幫大家整理出有關喝酒的相關知識。 各式酒類 熱量圖鑑 別以為酒精只是液體，熱量可是驚人高，喝多不只醉，還容易喝出小腹
伏特加33.4%：231 kcal
高粱酒58%：324.8 kcal
愛爾蘭奶酒17%：326 kcal
茅台酒54.5%：305.6 kcal
琴酒37.9%：263 kcal
白蘭地41%：229.6 kcal
威士忌41%：229.6 kcal
韓國燒酒22%：150 kcal
蘭姆酒40%：224 kcal
清酒16.1%：134 kcal
白酒10.3%：82 kcal
紅酒10.6%：85 kcal
台灣啤酒3.5%：34.3 kcal
黑啤酒5%：45 kcal
荔枝酒14.5%：119.2 kcal 一個酒精當量=15g酒精=約105kcal，女性建議每日<1個酒精當量，男性建議每日<2個酒精當量，開喝前先看看你的酒是哪一種，熱量可是一目了然，然後要提醒大家，喝酒不是靠意志力撐的，要懂「喝前、喝中、喝後」的策略 才能維持清醒。 喝酒三階段 防醉這樣吃
喝酒前 勿空腹 喝酒忌空腹 易醉又傷胃 假設空腹喝酒 酒精會吸收更快、更容易喝醉、宿醉的機率也愈大 吃蛋白質 除了解酒食物 喝酒也可以多吃富含優質蛋白質食物 幫助保護胃壁 減緩酒精吸收 例如：雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶等 喝好油 好油也可以保護胃壁 給一層保護膜 減少酒精吸收速度 建議可以攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等 而堅果中的礦物質鎂、鉀 以及酪梨的葉酸 也可以緩解宿醉的焦慮及疲憊感 喝酒中 多喝水 水就是最佳的解酒液！可以幫助加速酒精代謝 因為水可以將乙醛代謝到體外 也能緩解宿醉的症狀 同時也能幫助沖洗胃食道 維生素Ｂ群 B群可以維持身體新陳代謝機能 提升肝臟代謝酒精的效率 減輕肝負擔 還能幫助提神
礦物質鋅 增加人體去氫酶的活性 可以幫忙解酒、保護肝 減少肝臟受酒精影響 建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物
抗氧化營養 幫助肝臟代謝、抗發炎 建議可以多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶 或是攝取新鮮蔬果等 都可以有效減少酒精造成的氧化傷害 喝酒後 狂補水 水就是最佳的解酒液！可以幫助加速酒精代謝 因為水可以將乙醇代謝後的乙醛排到體外、緩解宿醉的症狀 同時也能幫助沖刷消化道、食道 吃維他命B群 B群可以維持身體新陳代謝機能 提升肝臟代謝酒精的效率 還能幫助提神 畢竟他是很多生理作用的輔酶呀！
補電解質 酒精會導致利尿 在脫水時 體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏 導致身體易脫水、電解質失衡 建議這時就可以補充運動飲料、椰子水、香蕉 而香蕉除了補充電解質外 其中的糖分也可以改善低血糖狀況 尾牙春酒固然要盡興，但健康更要顧好，聚餐時記得慢飲、細酌、水穿插著酒一起喝，祝大家都可以清醒領大獎唷！
