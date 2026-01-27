尾牙最怕被點名上台表演？網友直言：根本是懲罰員工

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

農曆新年將近，許多公司陸續舉辦尾牙活動，但不少員工認為，比起抽不到獎，更害怕被點名上台表演。相關話題近日在網路引發討論，許多上班族直言，「尾牙強制表演根本是在懲罰員工」。

許多公司陸續舉辦尾牙活動，但不少員工認為，比起抽不到獎，更害怕被點名上台表演。（示意圖／Unsplash）

一名網友近日在Threads分享，公司邀請講師進行職場霸凌課程時，有同事直接提問，「公司要求新進人員在春酒強迫上台表演，算職場霸凌嗎？」沒想到，公司竟決定將今年春酒表演改為自由參加，讓原PO感嘆，「Z世代直接改掉了幾十年來的陋習」。

貼文曝光後引發大量共鳴，不少網友直言「超討厭這種尾牙還要強迫表演的文化」、「尾牙不就是應該好好放鬆、好好吃飯嗎？」、「尾牙是用來犒賞員工的，不是用來懲罰員工的」、「請不起表演團體也不該這樣折磨員工」。

也有網友表示，若採自願報名、搭配獎金發放，反而能提高參與意願，「如果制度改成自由參加，加上表演有獎金，這樣就好很多」、「改成自願報名上台表演，每組獎金3萬元，看看Z世代有多踴躍」、「我們公司採徵選制，還請老師來挑選，選上的請公假練習，表演完還有豐厚獎金」。

