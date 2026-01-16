尾牙最爛獎大賽開跑！他興奮抽中「520紅包」 打開後看傻眼

國際中心／李紹宏報導

歲末年初迎來企業尾牙旺季，本應是員工犒賞辛勞、歡樂抽獎的時刻，近期在社群平台上卻演變成一場「比爛大會」。微博熱搜榜出現「尾牙抽過最沒用的東西」話題，引發全網熱議。不少網友分享自家公司出的「奇葩獎項」，從與老闆深情對望到各種神奇獎品，讓人哭笑不得，直呼「這手氣簡直是抽到了髒東西！」

有網友分享抽中「520」紅包，結果裡面是一張藝人伍佰肖像照和20元人民幣。（圖／翻攝自小紅書）

綜合中國微博、小紅書手機版等分享，每逢一月，各大企業紛紛舉辦尾牙活動，許多員工紛紛曬出自家公司的荒唐創意，例如「提早兩小時下班券」或「與主管一對一共進晚餐」。這些原本看似「福利」的獎項，在員工眼中卻成了變相加班與精神壓力，甚至有人調侃，這哪裡是中獎，簡直是職場上的「公開處刑」。

在網友點名的「爛獎清單」中，不乏各種大玩文字遊戲的惡作劇。有員工興奮抽中「520大紅包」，打開後卻發現是一張500元的鈔票照片加上20元現金；甚至有公司將「主管旁的辦公位使用權」當作大獎，讓網友感嘆，這些設計簡直是在考驗員工的表情管理，連抽到獎都要表現得「受寵若驚」。

在眾多負評獎項中，蟬聯最爛獎冠軍的莫過於「與老闆合照」。不少苦主直言，這比被強迫上台唱歌還要尷尬，更有網友分享同事抽到與老闆合影後，轉身就將照片丟進垃圾桶。網友酸溜溜地表示，大多數人吃飯時都想躲老闆遠一點，這種強迫式的「親近」只會讓中獎者感到心累，直言沒抽到獎才是真正幸運。

中國尾牙抽獎，獎品引發熱議。（圖／翻攝自小紅書）

相較於上述的荒唐獎勵，另一派網友則曬出令人稱羨的「正常大獎」。從豪車、電動機車、30公克金條，到大手筆送出50支手機，甚至有公司承諾清空員工網購購物車的前三項商品，極端的對比引發熱烈討論。

