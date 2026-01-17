尾牙期待誰表演？ 五月天奪冠 阿妹、A-Lin上榜

根據求職網統計，五月天連續12年蟬聯冠軍。（圖／翻攝自五月天臉書）





尾牙季到來，除了抽獎之外，不少上班族也會期待公司請哪些歌手來表演，根據求職網統計，五月天連續12年蟬聯冠軍，其中台東跨年引發討論的張惠妹和A－LIN也很多人想看，還有部分歌迷說，沒搶到演唱會的韓團，希望公司通通請來。

尾牙季到來，你最希望公司請誰來表演？民眾：「當然是五月天，倉木麻衣，因為那是從小的偶像，A－Lin吧最近她很紅。」

歌手A－Lin：「因為今天我們要見面，所以太陽才升起。」

台東跨年後，不少人都許願公司能請來阿妹和A－LIN唱尾牙，要不然就是今年沒搶到演唱會門票的歌手。民眾：「可以許願的話，當然蔡依林啊對啊，因為我們沒有買到她門票啊，還有SUPERJUNIOR，對SUPERJUNIOR對。」

SUPERJUNIOR或許真的不是沒機會，因為去年就有科技大廠請到韓國女團aespa。

根據求職網調查，今年尾牙，上班族最期待看到的歌手，冠軍就是五月天，人氣緊追在後的則是ENERGY、蔡依林，伍佰和阿妹，樂團玖壹壹也擠進了前十名。樂團動力火車：「忠孝東路走九遍，穿過陌生人潮，搜尋妳的臉。」

民眾vs.記者：「應該動力火車吧，（為什麼），滿喜歡他們的啊，伍佰其實也不錯，（如果是請伍佰你們要唱耶），沒關係大家一起唱，大家就一起唱。」

員工心中都有自己最愛的歌手，但也有一派人認為請誰表演不重要，尾牙吃得好，紅包獎金發到飽，臉上自然會露出微笑。



