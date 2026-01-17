尾牙歌手夢幻名單曝光！上班族「最愛這5組」 1團體穩坐12年霸主

娛樂中心／彭淇昀報導

歲末年初將迎來企業尾牙旺季，根據yes123求職網先前公布的調查結果，上班族在尾牙最想看到的表演歌手名單，前5名分別為五月天（37.7%）、Energy（36.8%）、蔡依林（35.8%）、伍佰（30.6%）、張惠妹（29.6%）。

上班族尾牙最想看的歌手，「五月天」已蟬聯12年穩坐冠軍。（圖／翻攝自阿信臉書）

根據yes123求職網2024年調查數據指出，上班族最期待的尾牙表演歌手冠軍為五月天，以得票率37.7%最高，已連續12年穩坐第一，男團「Energy」以36.8%位居第二；第三名則是蔡依林（35.8%）、第四名為伍佰（30.6%）、第五名是張惠妹（29.6%）；第6至第10名依序為S.H.E（28.6%）、周杰倫（27.3%）、玖壹壹（21.8%）、A-Lin（21%）、林俊傑（20%）。

至於主持人的部分，前5名分別為吳宗憲（34.7%）、曾國城（33.9%）、Lulu黃路梓茵（33%）、小S（31.1%）、陶晶瑩（30.1%）；第6至第10名依序為胡瓜（25.9%）、陳漢典（21.9%）、浩角翔起（20.9%）、林志玲（19.7%）、張菲（18.6%）。

yes123求職網表示，這份調查於2024年11月26日至12月9日以網路問卷進行抽樣，有效問卷共1388份，信心水準為95%，不過2025年最新調查已不再納入藝人相關投票，這份排行也成為階段性觀察，不過大家仍期待大咖藝人登台演出。

