尾牙每人1個漢堡！下秒「老闆神出手」結局反轉 員工全爽翻

生活中心／朱祖儀報導

員工漢堡吃到一半，老闆突然發紅包。（示意圖／資料照）

農曆春節前夕，不少公司會舉辦尾牙，犒賞員工過去一年的辛勞。有網友透露，今年公司的尾牙辦在辦公室，且餐點是一人一個漢堡，大家都敢怒不敢言，只能低頭啃著漢堡，但沒想到下秒老闆豪發每人一包2萬元紅包，眾人隨即大讚，「漢堡其實也不錯吃！」

一名網友在Threads轉發文章，表示今年的尾牙在辦公室，沒有高檔的菜色，老闆僅給一人一個速食店的漢堡，眾人看了有些傻眼，本來想出言反抗，但當大家快吃完的時候，劇情突然出現神反轉。

每人2萬紅包 全場羨炸

這時老闆突然掏出一大疊紅包，每人各拿到2萬元尾牙紅包，眾人才驚覺老闆的用意，暗爽在心裡，也笑說「漢堡其實也滿不錯吃的。」

不少網友看了都相當讚賞這種做法，「我覺得蠻好的，剩下尾牙吃飯的錢，變成發給員工的紅包比較實際」、「這一種就算只吃吐司自己抹醬我也甘願」、「不用社交、不用額外聚餐聚會、然後大家都有領到錢，希望每一個老闆都可以看到這篇」、「這個老闆是實在人，不搞那些排場，費用省下來直接給員工這樣更好」、「員工在乎的還是紅包這種實際的金錢，吃一個簡單的漢堡，把錢直接包給員工，這是最棒的。」

還有人分享經歷，「我先生待過一間公司，尾牙吃便當，吃完就開始大抽特抽，那年他拿回來6萬多元，他說他是新人比較少，資深的同事、行政都抽到20幾萬」、「我們沒吃尾牙，但一人10萬年終，謝謝老闆」，也有人哀怨道，「之前遇過尾牙叫幾桶炸雞跟炸物當尾牙，然後20幾個人吃，以為發年終，後來發現是把你下個月薪水提前發，讓你覺得是年終，後來過完年一半的人離職、剩下一半是移工跑不掉。」



