尾牙求財秘笈！2月3日「黃金6小時」拜土地公 專家曝3招財供品旺整年

節目中心／林瓊玉報導

歲末年終將至，除了公司舉辦的聚餐抽獎，民間習俗中最重要的「尾牙」也即將到來。今年國曆2月3日（農曆臘月十六）即是乙巳蛇年最後一個「做牙」的日子。民俗專家提醒，這一天不僅是感謝土地公一年來的守護，更是求財、轉運的絕佳時機，若能把握當天的吉時與準備正確供品，有助於來年財源廣進。

拜土地公祈求平安與財運。（圖／寶島神很大）

尾牙拜土地公的時間有講究，民俗專家柯柏成就有表示，2026 年的尾牙日剛好在週二工作日，許多民眾擔心時間緊湊。專家建議，當天最佳的祭拜時間為下午 1 時至晚上 7 時。相傳土地公在上午忙完公務後，下午會回到廟裡接見信眾，因此在這段「黃金 6 小時」內前往土地公廟或在公司、家門口祭拜，效果最為顯著。若時間真的無法配合，亦可提前向土地公稟告後提早祭拜。

廣告 廣告

尾牙拜土地公感謝一年照顧。（圖／寶島神很大）

招財必備：麻糬「黏錢」、花生「好事發生」 在供品準備上，土地公公偏好甜食與軟食。傳統習俗中有「三寶」絕不能少：

麻糬： 寓意「黏住土地公的鬍鬚」，順便把錢財也一併黏過來。

帶殼花生： 象徵「好事發生」，且剝開花生殼的過程也帶有「轉運」的意涵。

甜點與酒： 準備三小杯米酒或甜度較高的糕餅，能讓土地公「心情好」，更有助於祈求願望達成。

應景美食「刈包、潤餅」 象徵荷包滿滿，除了祭祀，尾牙當天吃「刈包」與「潤餅」也是熱門話題。刈包形狀像錢包，裡面包入厚實的滷肉，象徵「錢包滿滿」；潤餅則因形似捲起來的銀票，象徵發財富貴。這兩樣美食不只是犒賞自己一年的辛勞，更帶有將福氣與財富「包起來」的吉祥寓意。

應景美食「刈包、潤餅」象徵荷包滿滿。（圖／Canva製作）

雖然供品有一些吉祥寓意，不過誠意還是最重要，祭拜時應心存感激，清楚報上姓名、地址，感謝土地公過去一年的庇佑，並具體說明新一年的願望。只要心誠則靈，就能為即將到來的丙午馬年打好財運基礎。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立臺灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

送神清屯眉角多！香爐千萬別倒爐 福氣好運恐全倒光

北港武德宮百萬打造聚寶盆點亮新春 金曲天后齊豫開唱吸財氣

年末最忙！臘月清屯、送神、祭祖祈福迎新的氣運

青山王身上的秘密 居然在170周年的現場大公開!?

