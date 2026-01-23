尾牙求財運看過來！12生肖尾牙開運秘訣一次看

幸運命理老師菲菲老師分享「尾牙求財運秘訣」。（圖／菲菲老師臉書）





你相信嗎？公司行號的尾牙可以轉動一個人整年的財富氣場。根據鑽研幸運命理的菲菲老師提出，尾牙就像是一場「財富能量集體召喚」，聚集了整年的能量，也能讓個人財運跟公司氣運發生「同頻共振」，菲菲老師也分享「尾牙財運助攻秘訣」。

菲菲老師整理了一套「教學」，引導網友們參加尾牙時，能夠將氣運轉化為個人財運的方式。

菲菲老師的尾牙求財運秘訣

保持豐盛感

菲菲老師提到「心態若匱乏，好運也繞道；心中常豐盈，財氣自來敲門」，她表示，赴宴之前應該要心理暗示自己「我不是來吃飯的，我是來接收一整年努力所應得的豐盛，也開光新一年的財庫」，主動去擁抱豐盛的心態能夠成為吸引財運的第一塊磁石。

在衣著上「吸金」

在衣著上穿戴旺財運色系衣物飾品，提升自己的氣場；另外，不要陷入抱怨的負能量圈；言語避免抱怨八卦，以輕鬆態度與同事、客戶交流，主動探詢明年市場趨勢或合作機會。

錢母充電旺氣術

赴宴前把一張百元新鈔作為錢母放進紅包袋，對它許下明確的財物願望，放進隨身錢包，使它成為參加尾牙時吸收豐盛氣場的媒介。

資源方位觀察

在宴會之後可以去朝著高層桌、主桌的方位走一小段，象徵來年的事業、財運、資源等都向公司核心靠攏。

財氣入庫收官儀式

尾牙宴後返家，把尾牙所得的紅包袋或是原先自備的紅包袋，跟在尾牙中「充電」後的錢母，一起收進家裡安全堅固的抽屜、保險箱，這就是「吸引財氣入庫」的最後一步。

十二生肖尾牙財運行動指南

鼠、馬

菲菲老師稱這兩個生肖者為「動中生財」，尾牙中不要只顧著吃，主動去擔任串場、服務的角色，流動能帶來意外的機緣。

牛、羊

菲菲老師稱屬牛者、屬羊者為「貴人生財」，在席間穩坐之餘，不要忘了誠懇的去向直屬主管或資深同事敬酒致謝，穩固的關係是來年發展的基石。

虎、猴

菲菲老師認為這兩個生肖是「名望生財」，在尾牙席間勇敢上台，展現熱情與才華，讓更多人記住自己，能為未來打開潛在的合作門。

兔、雞

菲菲老師對屬兔者、屬雞者的評價是「人緣生財」，只要能夠善加發揮親和力，在尾牙席間微笑穿梭，在席間廣結善緣，財路自然就會變的寬廣。

龍、狗

菲菲老師指出，這兩個生肖是謀略生財路線，保持低調但眼觀四面、耳聽八方，尾牙宴後可對欣賞的對象發送感謝、問候的訊息，為日後結下善緣。

蛇、豬

菲菲老師稱此兩生肖是福氣生財路線，席間專心享受公司的款待、真心感恩，豐足的心態就是他們最強的招財體質。

