尾牙注意！不要再叫員工奇裝異服 勞動部提醒：企業不可忽視性騷擾

即時中心／林韋慈報導

各大公司近日陸續舉辦尾牙，勞動部發出提醒，表示歲末年終之際，企業舉辦尾牙或春酒慰勞員工固然重要，但此類場合因氣氛熱絡或飲酒不當，往往成為性騷擾高風險場域。勞動部重申，員工若在公司尾牙活動中遭受性騷擾，仍適用《性別平等工作法》規範，事業單位必須承擔防治與處理的法定責任。

勞動部指出，雇主在規劃活動內容時，應保持高度敏感，嚴防「權勢性騷擾」發生。過往曾有主管強拉女同事手唱歌跳舞，甚至有公司為了炒熱氣氛，要求女性員工穿著女僕裝表演，造成員工嚴重不適並引發輿論批評。勞動部提醒，雇主在策劃活動時，務必注意表演內容與服裝要求的合宜性，並應事前告知同仁遵守人際互動分際，嚴禁藉酒意開黃腔或進行不當肢體接觸，以免歡樂場合變調。

勞動部強調，自113年3月8日《性別平等工作法》修正施行後，雇主防治性騷擾的責任已大幅強化。現行法規明定，雇主只要「知悉」性騷擾情事，不論是員工正式申訴、耳語傳聞，甚至在被害人未願申訴的情況下，都不得置之不理；一旦知悉，即須立即啟動有效糾正與補救措施，否則將面臨主管機關裁罰。

勞動部呼籲，職場性騷擾防治不分企業規模大小，建議企業在尾牙或春酒前進行宣導與教育訓練，強化管理階層與員工的性騷擾防治意識，避免不當行為發生。雇主若對如何處置性騷擾仍有疑慮，可向主管機關或相關專業團體諮詢。

