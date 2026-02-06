尾牙淪格鬥場！為搶「餐廳電梯」路中2打1互毆

三名男子因吃尾牙搶電梯衝突，從會館內打到馬路上。（圖／東森新聞）





年末尾牙祭，酒後卻爆發衝突。新北市新莊一間婚宴會館，有2間不同公司來辦尾牙，其中有員工按電梯往下要到餐廳，被其他人按上樓，他們認為被搶電梯插隊，雙方爆發口角，甚至在馬路上二打一互毆。警方到場立即控制現場，將他們依照社維法送辦。

大白天獲報二打一，轄區大批警力，誰還繼續鬧下去。

員警vs酒客：「蹲著啦，蹲下啦，結束了別再亂了。」

要他們別再衝崩，大白天鬧哄哄，引起一陣騷動，民眾圍觀跨巄謀。

目擊民眾：「快打部隊，沒看到這麼多台，（什麼東西啦，不要再亂）。」

支援警力陸續抵達，好幾個人坐著排好，還在被員警挨罵，起因是3個人來吃尾牙，一言不合路中開打，根據了解當時雙方都是在同一棟婚宴會館吃尾牙，其中一方電梯按下，要往自己的餐廳，另一方隨後按上，要往自己的樓層，被認為是在搶電梯，雙方因此爆發衝突。

事發在1月31號，新北市新莊中港路一間婚宴會館，警方調查當時3個人都在一樓休息要回各自餐廳，51歲男子和同事，要到地下一樓，26歲男子要往上，被認為排電梯插隊，雙方不只起口角，還一路打到會館外，馬路上演二打一戲碼。

目擊民眾：「好像是兩個人打一個人聽起來，其他勸架這樣子，他其實在那邊一直罵，罵完什麼罵了9字經，然後就開始打，打完之後警察就來了。」

其他酒客衝出來勸架，員警立即隔開，要他們麥擱亂。

員警vs動手男子：「（我跟他坐後面，交給你我放心）。」

儘管最後雙方不提告，還是被依照社維法送辦，年末喝嗨開心尾牙，鬧事下場警局續攤。

