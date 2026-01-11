尾牙淪格鬥場 貨運同行酒後打架 醉男遭「卡式爐」砸頭

台中市 / 綜合報導

歡樂的尾牙餐會，卻演變成流血衝突，台中梧棲一家貨運行。在餐廳舉辦聯合尾牙，幾名司機疑似過去工作上的舊怨，雙方酒後爆發口角，48歲陳姓男子被「卡式爐」砸傷頭部，送醫治療，現場亂成一團，嚇壞不少用餐民眾，雖然陳姓男子不打算提告，但警方還是依社會秩序維護法，把涉案3人通通移送法辦。

救護人員，把擔架床從餐廳裡面推出來，躺在上面男子額頭流血，送醫救治，餐廳員工說：「就一打一啊。」餐廳有人受傷是因為，昨(10)日晚間9點多，台中梧棲這家餐廳，有貨運行業者舉辦尾牙餐會，與會48歲陳姓男子，酒後與同行司機爆發肢體衝突，附近目擊民眾說：「滿多警車的，3台救護車都有載人走。」

餐廳員工說：「轉盤拿起來摔啊，瓦斯爐拿起來丟這樣，就互相砸來砸去，有東西就砸這樣。」就連桌上的卡式爐，也拿起來往頭部砸，陳姓男子額頭3公分撕裂傷，送醫沒有大礙，當時同場也舉辦尾牙的另一家貨運行業者說，打架的雙方都是認識的。

非當事貨運行業者說：「碼頭在走，大家都認識，知道這是跑車的，又不是跟我們有糾紛，不同不同(公司)。」餐廳發生鬥毆事件警方到場調查，原來被打的陳姓男子，之前因為工作的問題，跟同行的司機有過不愉快。

台中市清水警分局梧棲所所長何易軒說：「現場為貨運同業聯合尾牙，3人因先前曾在工作中發生不愉快，遂發生口角。」雖然受傷的陳姓男子，不打算提告傷害罪，但在公眾場所打成一團，危害治安也影響其他民眾，警方依社會秩序維護法，將涉案的3名男子通通移送法辦。

