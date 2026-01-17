尾牙淪馬戲團？每半小時玩遊戲「娛樂」主管 網嘆：公司問題

鄰近年末，許多公司陸續舉辦尾牙活動，本是用於犒賞員工過去的付出，但有民眾透露，他們的尾牙強制要求員工參加各種遊戲，不僅形同變相加班，還像是小員工在「娛樂」主管，引發討論。

有民眾曝光公司強制員工參加尾牙還得玩遊戲，一旁高階主管笑開懷讓他感覺不太好。（示意圖／取自pexels）

這位民眾在Dcard發文訴苦，他最近參加公司尾牙，怎知公司竟規劃吃飯每半小時就要玩1個遊戲，且大家都得參加，種類包含吹桌球、丟瓶子等等，「第一排座位高階主管每個都笑得很開心，根本是員工上台娛樂主管」。整體經驗讓他無奈表示「真的受夠了尾牙這種東西」，還不如取消。

廣告 廣告

此外，他朋友所在的公司也好不到哪裡，由於朋友公司規定每部門都要貢獻1個節目，導致朋友得花下班時間排練舞蹈。他說，雖然自己公司和朋友的相比又好一些，但仍感覺不舒服。不僅如此，該民眾還遇過某大公司要求員工各出200元到桶子裡，再從同部門抽獎，讓幸運兒帶走這個桶子，讓他傻眼直呼「這錢我拿去超商捐款箱不好嗎」？

貼文曝光引起網友熱議，紛紛留言建議，「我覺得妳別指望公司能取消尾牙、取消讓員工當小丑取悅主管，趕快逃離找個像樣點的公司比較實在」、「我們公司尾牙都辦在平日且下班後，隔天還要上班，抽獎獎項也少，還不如換錢給我們，年後打算換工作了」、「那是因為你在鬼公司」、「問題在公司，不是尾牙」。

延伸閱讀

輝達H200遭陸海關封殺 傳供應鏈緊急全面停產

劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代

談擴大對美投資 台積電財務長黃仁昭：最尖端技術仍留台灣