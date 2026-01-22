尾牙溜進辦公室！腥夫全裸激戰女同事 正宮忘不了抓姦照怒告

記者楊忠翰／桃園報導

桃園人夫在辦公室激戰女同事，卻被對方丈夫拍照存證。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

桃園市1名人夫阿豪（化名），先前參加公司尾牙時，與女同事小萱（化名）在辦公室全裸激戰，卻遭小萱丈夫當場抓姦並拍照，還通知阿豪妻子到場，阿豪妻子憤而對2人提告求償50萬元；桃園地院認為，阿豪與小萱侵害配偶權屬實，判2人應連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

阿豪妻子主張，2023年1月12日，她經由小萱丈夫告知，始知丈夫與女同事在公司發生性行為，還被小萱丈夫拍照存證；事後她當面追問丈夫此事，丈夫坦承一個月內與小萱發生3次性行為，並為此向她道歉，但她心情大受打擊，兩人婚姻也在2024年3月劃下句點，她認為配偶權遭到侵害，遂對丈夫及小萱提告求償50萬元。

阿豪與小萱均辯稱，兩人只是公司同事，妻子經常嫉妒他身邊的女性，而且小萱丈夫拍攝的影片之中，兩人衣衫均完整，亦無任何不正當的行為，加上拍攝地點位於辦公室，兩人不可能發生性行為。

小萱丈夫證稱，事發前一天，他與妻子約好隔天上午到賣場購物，所以妻子將識別證及辦公室鑰匙交給他；當天晚上是妻子和阿豪的公司尾牙，他提早下班直奔妻子辦公室，卻撞見妻子與阿豪全裸嘿咻，他立刻拿起手機拍照存證，兩人急忙分開，他一度與阿豪發生肢體衝突，後來他決定讓兩人穿好衣服，才開始錄製影片。

小萱丈夫表示，當天兩人坦承不只發生1次性行為，事後妻子也向他道歉，並寫下自白書，由於妻子不斷求情，他才刪除裸照，並銷毀自白書，只留下兩人穿上衣服後才拍攝的影片，並告知阿豪妻子來龍去脈。

法官勘驗影片後發現，小萱丈夫不斷質問偷情、上床等細節，阿豪及小萱均未反駁或據理力爭，加上妻子傳訊息質問阿豪，內容提及「身體出軌了，就是出軌了，我一閉上眼想到都是你們的畫面」等字句，阿豪則回：「不會有下一次」，足見當天兩人在辦公室發生性行為一事屬實，此舉已侵害配偶權，兩人應連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

