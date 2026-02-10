尾牙爽吃燒肉！老闆喊「隨便點」卻偷刪800元牛肉 她抓包後一句話讓全網炸鍋：年後就閃人

有網友在Dcard抱怨，公司尾牙吃燒肉，老闆霸氣喊「隨便點」，沒想到事後卻偷偷將她點的昂貴食材刪除，讓她相當傻眼。示意圖／取自photoAC

歲末年終，不少公司紛紛舉辦尾牙犒賞員工，但若遇到「表面大方、私下計較」的老闆，恐怕讓員工「心比冬至還要冷！」一名女網友在社群平台Dcard發文抱怨，公司尾牙吃燒肉，老闆開口喊「隨便點」，沒想到事後卻偷偷將她點的昂貴食材刪除，被抓包後還理直氣壯，引發網友熱烈討論。

「隨便點」只是場面話？ 員工點完牛肉全失蹤

原PO發文表示，公司近期舉辦尾牙吃燒肉，用餐期間老闆大方地將點餐平板遞給她，並叮囑「想吃什麼隨便點」，她不疑有他，豪不客氣的點了一份價值約 800元的牛肉，以及一份刺身，隨後將平板交還給老闆繼續加點。

然而，隨著餐點陸續上桌，原PO發現自己點的牛肉與刺身遲遲沒有出現，她忍不住詢問「我點的牛肉怎麼都還沒來？」沒想到老闆竟一臉驚訝地回應「蛤？那是妳點的喔！」隨後補上一句「桌上還有很多，這邊吃完再點。」

原PO控訴，當時桌上僅剩下2盤平價豬肉和少量海鮮，老闆「偷刪單」的行為讓她相當傻眼，不禁直問「老闆這行為給幾分？」

網友狂酸老闆「裝闊」 紛紛勸：這種公司不待也罷

貼文一出，立即引發網友炸鍋，紛紛留言開酸「吃飯前說隨便點都給不起，真的不要想薪水和其他獎金能多好」、「看菜單整體平均價格，通常會挑價格不高不低的選擇，不過照文章裡這種狀況，是我年後就會閃人」、「這老闆是不會選肉次方或是和牛涮那種吃到飽的喔！口袋沒錢又愛裝派頭」、「讓你隨便點啊！但是點了有沒有出來是另一回事」、「包點不包吃，妳就說有沒有點吧」、「不想請乾脆不要辦或其他價位的，辦了還怕人點，死摳鬼還裝闊」、「薪水年終有到位加減蹲，沒有就快逃」、「這樣你就知道這間公司不能待了吧？沒錢還想裝闊的老闆」、「尾牙不大方，平時應該也很小氣，更不用談加薪了吧...」。

800元太高單？網指「點餐要有分寸」

不過，也有人認為原PO沒有分寸，點的食材價格太貴，「因為你點太貴了，要察言觀色」、「老闆小氣裝大度，員工白目沒邊界感...」、「搞清楚對象，是老闆不是爸爸！」、「隨便點最便宜的，點貴的被砍剛好」。



