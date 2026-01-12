尾牙爽抽中1萬元！同事狂追問「這1事」他超崩潰 過來人教神應對秒脫身

生活中心／王文承報導

一名網友分享，自己在尾牙上幸運抽中1萬元現金，沒想到事後卻不斷被同事追問「怎麼沒有請大家喝飲料？」（示意圖／資料照）

迎接農曆新年的到來，不少公司近期陸續舉辦尾牙活動，犒賞員工一年來的辛勞。一名網友分享，自己在尾牙上幸運抽中1萬元現金，沒想到事後卻不斷被同事追問「怎麼沒有請大家喝飲料？」讓他相當不解，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

尾牙抽中1萬同事追問這事 過來人1招脫身



一名網友在社群平台《Threads》發文表示，自從尾牙抽中1萬元紅包後，幾乎每天都被同事詢問「怎麼沒請大家喝飲料」，讓他傻眼直言：「尾牙抽到錢是一定要請同事嗎？好像我不請就是有錯一樣，整天被說抽到錢不請客很小氣。」

廣告 廣告

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，「你請或不請，都會有人說你小氣」、「說你小氣的人，其實才是真正小氣又愛佔便宜，平常手搖飲只點最便宜的，別人請客就挑最貴的」、「一人一瓶10元的麥香紅茶，反正還是會被嫌小氣，乾脆不要花錢找氣受」、「以前公司也有不成文規定，抽到1萬就要請所有人喝星巴克」、「我們公司最大獎6000元，一樣被凹請客」、「請客是情分，不請是本分，不然你賺的錢怎麼不分我花？」

也有不少有相同經驗的網友分享應對方式與建議，「以前老闆娘抽中2萬，直接拿著麥克風說這包錢是要給女兒的，從那次之後大家都學會這招」、「建議挑對方請假的那天請大家喝飲料」、「直接回說錢拿去繳帳單了，還差幾千塊，問對方要不要幫忙」、「你可以買幾十塊的茶包回家煮一大鍋，分裝後隔天帶去公司，我真的這樣做過，還說是幾百塊的茶包，大家也信了，既不傷荷包又不容易得罪人」、「就說錢拿去繳罰單繳掉了」。

更多三立新聞網報導

西門町地王出手！吳振隆砸億元挺三顧 看好「再生雙法」點燃生技商機

台灣人很有錢？網紅曝台韓好市多年費「價格差距」 會員傻眼：被當盤子

以為攀上活體ATM！醫師尪驟逝生活保障歸零 貴婦慘淪為打工仔晚年崩盤

帶嬰睡車上！單親媽用1500元逆轉悲慘人生 靠「腦海1美食」年收2.8億

