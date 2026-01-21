尾牙狂聽神曲還不夠！「帶上1男神」整桌全中祕法曝光

生活中心／江姿儀報導



年終領太少不用氣餒，把握尾牙加碼！2025年1名網友分享尾牙中獎秘訣，透露只要反覆播放動畫電影《花木蘭》的主題曲〈以妳為榮〉，就能幸運抱回大獎，貼文曝光後迅速掀起模仿潮。近期迎來歲末尾牙旺季，「聽歌求好運」的風潮再起，近日脆友再分享「運氣大升級」祕法，表示「帶1物」，就能獲得大咖韓星男神「加持」，好運大噴發，整桌全中獎。





尾牙狂聽神曲還不夠！必中祕法曝光「1大咖男神」加持：整桌全中、抱回3萬

尾牙狂聽《花木蘭》神曲不夠，脆友再分享「運氣大升級」祕法，「帶1物」整桌全中獎。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

尾牙季來臨，不少人為求中大獎，跟風循環播放動畫片《花木蘭》的主題曲〈以妳為榮〉，近日原PO在Threads發文「還願」，不僅證實「花家黑魔法」靈驗，還加碼分享「搭配1物」，整桌抱回多項大獎。她指出「都市傳說是真的」，她靠著「黑魔法神曲」和南韓男神崔始源的小卡，整桌都中獎，合計共抱回現金33600元、膠囊咖啡機、香港雙人來回機票，連沒有抽獎資格的同事「high到被總經理點名來要部門名字給安慰獎」。此外，1名同事沒帶明星小卡，原PO大方分她一張，對方也得到男神崔始源「神力加持」，喜中禮券11000元；之後將小卡借出，分給其他桌同事，也陸續中獎，讓她直呼「真的太神太神了！大家卡帶起來～歌聽起來～」。

尾牙狂聽神曲還不夠！必中祕法曝光「1大咖男神」加持：整桌全中、抱回3萬

原PO發還願文，證實「花家黑魔法」靈驗，帶著南韓男神崔始源的小卡加持，整桌都中獎，合計共抱回現金33600元、咖啡機和雙人來回機票。（圖／Threads ＠nielixuan授權提供）

貼文一出，吸引5萬人朝聖、破2000讚，網友留言驚呼「始源真的是財神爺了！」、「原來還有始源卡」、「恭喜！這兩個都市傳說搭起來真的很有用」、「扯爆」，還有人證實「我是膜拜手機上的源柱，瘋到同事跟我一起拜我。中最低獎8000元、超市禮券5000元」、「上次台北場只是摸了一下源柱，結果中了統一發票共4200元。我目前新高，這次一定要再帶源卡」。

尾牙狂聽神曲還不夠！必中祕法曝光「1大咖男神」加持：整桌全中、抱回3萬

南韓「高富帥」男星崔始源被視為「幸運」、「財富」的象徵，粉絲把他當成財神膜拜。（圖／翻攝自崔始源IG）

事實上，39歲南韓男星崔始源20年前以男團成員出道，Super Junior走紅成為天團，他也獲得超高人氣。崔始源不僅外型出眾、才華洋溢，還擁有超狂出身，父親是知名企業總裁，成為娛樂圈中的「高富帥」，因此被視為「幸運」、「財富」的象徵。「源柱」則為Super Junior先前來台大開演唱會時，場外柱子貼有崔始源照片，被稱為「錢柱」，粉絲還特地去繞柱求好運。此後，崔始源被粉絲當成財神膜拜，超玄的神秘力量流傳至今。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

