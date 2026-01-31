尾牙獎金這樣花｜上班族超推精品TOD'S、HOGAN折扣太殺、市場最低價托特包必買！
新年換新包，年底的獎金有地方花了！上班族首推TOD'S，皮質好、設計簡潔俐落、容量也好裝。這次不僅有優於專櫃的甜甜價之外，結帳再下殺五折！包含托特包、流浪包、斜背包等實用包款都有，絕對買了不虧！
TOD'S結帳5折｜TOD S 橢圓飾牌 / 小金條 經典短夾短夾
原價NT$19200，特價NT$11500 (特價1/31-2/14)
專櫃22900，便宜1萬以上！現在大家對皮夾的需求：小巧但要能裝！拉鍊、三折式短夾，是最受歡迎的皮夾樣式。這兩款屬低調設計，只用一點金屬裝飾與壓紋設計，簡約時尚，零錢層、卡夾、鈔票夾都有，格局明確，非常實用。
商品尺寸：約9.7x5x8.5公分 (鈔票夾層1個 / 零錢袋1個 / 其他夾層3個 / 卡片格層4個)
商品尺寸：約10x3x9公分 / 鈔票夾層1個 / 卡片格層5個 / 其他夾層2個 / 零錢拉鍊袋1個
TOD'S結帳5折｜TOD S Barretta 30CM 小金條壓紋牛皮手提/肩背托特包-多色可選
原價NT$49800，特價NT$28999 (特價1/31-2/10)
專櫃54900，價差2萬太佛心！外型像背心購物袋的設計，內裝空間是上班族友善，需要的物品都可無腦裝，A4也都OK，以小牛皮製成，袋口有鎖扣、肩帶可拆，搭配性高。
商品尺寸：約30x15x27公分 / 提把高約17公分 / 提把長約23公分 / 背帶長約102公分(可拆、可調)
TOD'S結帳5折｜TOD S Di Folio 中型 附萬用包小牛皮開衩細節手提 肩背托特包-多色可選
原價NT$63800，特價NT$33300 (特價1/31-2/11)
專櫃破7萬，這款大包半價不到入手，必須買！俐落大器的梯形與高質感牛皮，提把可調整束口設計，造型多了點變化，還附了一個內袋包，增加收納性。容量更是可以將外出小物無腦丟入，安全感滿滿！顏色基本黑白跟大地色都有，與日常服裝完美搭配。
商品尺寸：約32(上長約41)x15x26公分 / 提把高約17公分 / 提把長約44公分
TOD'S結帳5折｜TOD S Api Baulette 迷你 T字吊飾荔紋牛皮手提/斜背波士頓包
原價NT$55000，特價NT$38500 (特價1/31-2/13)
專櫃63900，價差25400，不出國還能買到更便宜的價格！可以手提跟肩背，背帶可以拆，荔枝紋牛皮很耐操，方正版型的拉鍊款，收納控也會很滿意！
商品尺寸：約25x12x17公分 / 提把高約7公分 / 提把長約27公分 / 背帶長約103公分(可拆、可調)
TOD'S結帳5折｜TOD S Timeless 小型 T字釦帶 荔紋小牛皮2用肩背 後背包
原價NT$69800，特價NT$49999 (特價1/31-2/12)
專櫃78900，便宜2萬8，這折扣太有感！品牌T Timeless經典系列，帶有鬆弛感的梯形流浪包型，不僅肩背、還能變成後揹包型，實用性再加分！
商品尺寸：約28x11x最高31.5公分 / 斜肩背長約43~60公分(不可拆、可調) / 後背雙肩帶長約61~78公分(不可拆、可調)
TOD'S結帳5折｜HOGAN Cool H 超熱賣麂皮/全皮休閒鞋 德訓鞋-男女款可選
原價NT$15980，特價NT$8999 (特價1/31-2/16)
品牌超熱賣的麂皮德訓鞋這次也有甜甜價！不用一萬、只要8999就能獲得一雙時髦單品，還非常實穿！顏色選擇非常多，可愛的寶寶蘭很適合之後的春季搭配，棕色則是品牌的優雅代表，想要無腦搭配也有米白色系可選，男女款都有，當作情侶鞋穿搭也很棒！
TOD'S結帳5折｜HOGAN 86er H 撞色麂皮拼接納帕皮革繫帶運動鞋
原價NT$16500，特價NT$10500 (特價1/31-2/15)
專櫃18000，現省7500。清爽的米白搭配駝色LOGO的復古運動鞋款，讓休閒穿搭增添質感，材質為牛皮，舒適且輕量，非常適合日常穿搭。
圖說：TOD'S結帳5折｜HOGAN 86er H 撞色麂皮拼接納帕皮革繫帶運動鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）
TOD'S結帳5折｜HOGAN H-Stripes x H630 經典男鞋均一價 (含餅乾鞋)
原價NT$18800，特價NT$9500 (特價1/31-2/15)
專櫃21000～21800，這次不到萬元就能擁有！兩款皆為男鞋，復古球鞋、厚底小白鞋都是牛皮材質，復古球鞋的H LOGO融於設計中，充滿潮流感。有著餅乾鞋底的H-Stripes系列，以垂直凹槽的厚底設計為特色，搭配縫線的低調H Logo、記憶鞋墊，雖厚底卻輕盈耐走。
其他人也在看
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
今晚拚發財！大樂透頭獎1.1億 4星座財運爆棚變富翁
大樂透頭獎上看1.1億元，今（30）日晚間開獎。《搜狐網》運勢專欄點名4星座，新的一年到來，財運也跟著暴漲旺到擋不住，有機會獲得意外之財，鈔票數到手軟。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
探索冬季日本零食美味：舌尖上的北海道與北日本頂級選擇
冬天總讓人想享受暖心又不膩口的零食，尤其是來自日本的手工點心與特色小食，絕對是寒冷日子裡的療癒小確幸。不論是在家追劇、辦公室小嘴饞，或是與好友聚會下酒，一盒優質日本零食不僅滿足味蕾，也帶來日式生活美學的愉悅氣氛。這次就和你分享幾款冬季限定及人氣日本進口美味，讓日常零食時光更有質感與溫度！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／12星座財運曝光！天蠍座「靠1招」賺錢
生活中心／綜合報導一月最後一天、1月31日（週六）的星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日特別提醒牡羊、雙魚兩星座，投資須謹慎，其中雙魚座要「控制投資金額」，牡羊座則是「避免高估價值」。此外，雙子、處女、天蠍、射手本日財運佳，其中天蠍座有機會靠「收藏升值」賺錢。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選
到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！ （以下內容皆為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 23 小時前 ・ 發表留言
海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎
彰化花壇「大棒彩券行」傳出喜訊！3位越南籍移工受到新聞啟發，相約試手氣，幸運刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。他們進店看到牆上「馬上刮、馬上發」海報，靈機一動專挑馬圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，果然一刮即中。這筆意外之財讓3人興奮不已，直呼今年可以過個好年了。此幸運故事不僅為彩券行增添喜氣，也吸引不少民眾前來沾沾好運，成為近期熱門話題。提醒您，購買彩券應量力而為，切勿過度投注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 2 小時前 ・ 2則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 12則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 526則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 31則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 17 小時前 ・ 58則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 16則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 17則留言
為何擋軍購、想見習近平？鄭麗文全說了
[NOWnews今日新聞]《經濟學人》29日訪問國民黨主席鄭麗文，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。在訪問中，鄭麗文表示，台灣人應該接受自己是中國人，期...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 146則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 108則留言