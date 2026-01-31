尾牙獎金這樣花｜上班族超推精品TOD'S、HOGAN折扣太殺、市場最低價托特包必買！

新年換新包，年底的獎金有地方花了！上班族首推TOD'S，皮質好、設計簡潔俐落、容量也好裝。這次不僅有優於專櫃的甜甜價之外，結帳再下殺五折！包含托特包、流浪包、斜背包等實用包款都有，絕對買了不虧！

（圖片來源：Yahoo購物中心）

TOD'S結帳5折｜TOD S 橢圓飾牌 / 小金條 經典短夾短夾

原價NT$19200 ，特價NT$11500 (特價1/31-2/14)

專櫃22900，便宜1萬以上！現在大家對皮夾的需求：小巧但要能裝！拉鍊、三折式短夾，是最受歡迎的皮夾樣式。這兩款屬低調設計，只用一點金屬裝飾與壓紋設計，簡約時尚，零錢層、卡夾、鈔票夾都有，格局明確，非常實用。

商品尺寸：約9.7x5x8.5公分 (鈔票夾層1個 / 零錢袋1個 / 其他夾層3個 / 卡片格層4個)

TOD'S結帳5折｜TOD S 橢圓飾牌短夾。（圖片來源：Yahoo購物中心）

商品尺寸：約10x3x9公分 / 鈔票夾層1個 / 卡片格層5個 / 其他夾層2個 / 零錢拉鍊袋1個

TOD'S結帳5折｜TOD S 小金條 經典短夾。（圖片來源：Yahoo購物中心）

TOD'S結帳5折｜TOD S Barretta 30CM 小金條壓紋牛皮手提/肩背托特包-多色可選

原價NT$49800 ，特價NT$28999 (特價1/31-2/10)

專櫃54900，價差2萬太佛心！外型像背心購物袋的設計，內裝空間是上班族友善，需要的物品都可無腦裝，A4也都OK，以小牛皮製成，袋口有鎖扣、肩帶可拆，搭配性高。

商品尺寸：約30x15x27公分 / 提把高約17公分 / 提把長約23公分 / 背帶長約102公分(可拆、可調)

TOD'S結帳5折｜TOD S Barretta 30CM 小金條壓紋牛皮手提/肩背托特包。（圖片來源：Yahoo購物中心）

TOD'S結帳5折｜TOD S Di Folio 中型 附萬用包小牛皮開衩細節手提 肩背托特包-多色可選

原價NT$63800 ，特價NT$33300 (特價1/31-2/11)

專櫃破7萬，這款大包半價不到入手，必須買！俐落大器的梯形與高質感牛皮，提把可調整束口設計，造型多了點變化，還附了一個內袋包，增加收納性。容量更是可以將外出小物無腦丟入，安全感滿滿！顏色基本黑白跟大地色都有，與日常服裝完美搭配。

商品尺寸：約32(上長約41)x15x26公分 / 提把高約17公分 / 提把長約44公分

TOD'S結帳5折｜TOD S Di Folio 中型 附萬用包小牛皮開衩細節手提 肩背托特包。（圖片來源：Yahoo購物中心）

TOD'S結帳5折｜TOD S Api Baulette 迷你 T字吊飾荔紋牛皮手提/斜背波士頓包

原價NT$55000 ，特價NT$38500 (特價1/31-2/13)

專櫃63900，價差25400，不出國還能買到更便宜的價格！可以手提跟肩背，背帶可以拆，荔枝紋牛皮很耐操，方正版型的拉鍊款，收納控也會很滿意！

商品尺寸：約25x12x17公分 / 提把高約7公分 / 提把長約27公分 / 背帶長約103公分(可拆、可調)

TOD'S結帳5折｜TOD S Api Baulette 迷你 T字吊飾荔紋牛皮手提/斜背波士頓包。（圖片來源：Yahoo購物中心）

TOD'S結帳5折｜TOD S Timeless 小型 T字釦帶 荔紋小牛皮2用肩背 後背包

原價NT$69800 ，特價NT$49999 (特價1/31-2/12)

專櫃78900，便宜2萬8，這折扣太有感！品牌T Timeless經典系列，帶有鬆弛感的梯形流浪包型，不僅肩背、還能變成後揹包型，實用性再加分！

商品尺寸：約28x11x最高31.5公分 / 斜肩背長約43~60公分(不可拆、可調) / 後背雙肩帶長約61~78公分(不可拆、可調)

TOD'S結帳5折｜TOD S Timeless 小型 T字釦帶 荔紋小牛皮2用肩背 後背包。（圖片來源：Yahoo購物中心）

TOD'S結帳5折｜HOGAN Cool H 超熱賣麂皮/全皮休閒鞋 德訓鞋-男女款可選

原價NT$15980 ，特價NT$8999 (特價1/31-2/16)

品牌超熱賣的麂皮德訓鞋這次也有甜甜價！不用一萬、只要8999就能獲得一雙時髦單品，還非常實穿！顏色選擇非常多，可愛的寶寶蘭很適合之後的春季搭配，棕色則是品牌的優雅代表，想要無腦搭配也有米白色系可選，男女款都有，當作情侶鞋穿搭也很棒！

TOD'S結帳5折｜HOGAN Cool H 超熱賣麂皮/全皮休閒鞋 德訓鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

TOD'S結帳5折｜HOGAN 86er H 撞色麂皮拼接納帕皮革繫帶運動鞋

原價NT$1650 0，特價NT$10500 (特價1/31-2/15)

專櫃18000，現省7500。清爽的米白搭配駝色LOGO的復古運動鞋款，讓休閒穿搭增添質感，材質為牛皮，舒適且輕量，非常適合日常穿搭。

圖說：TOD'S結帳5折｜HOGAN 86er H 撞色麂皮拼接納帕皮革繫帶運動鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

TOD'S結帳5折｜HOGAN H-Stripes x H630 經典男鞋均一價 (含餅乾鞋)

原價NT$18800 ，特價NT$9500 (特價1/31-2/15)

專櫃21000～21800，這次不到萬元就能擁有！兩款皆為男鞋，復古球鞋、厚底小白鞋都是牛皮材質，復古球鞋的H LOGO融於設計中，充滿潮流感。有著餅乾鞋底的H-Stripes系列，以垂直凹槽的厚底設計為特色，搭配縫線的低調H Logo、記憶鞋墊，雖厚底卻輕盈耐走。

TOD'S結帳5折｜HOGAN H-Stripes x H630 經典男鞋均一價。（圖片來源：Yahoo購物中心）

