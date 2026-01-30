尾牙玄學吃「刈包」！必比登名店一早大排長龍

萬華知名刈包店一早9點開門就大排長龍。（圖／東森新聞）





最近是尾牙季，不少人習俗上會吃「刈包」討財氣，萬華知名刈包店生意超好！一早9點開門就大排長龍，根據外送平台統計，尾牙月銷量、增加3成以上；不只刈包，「潤餅」，同樣因為外型，成為尾牙的熱門招財食物。

排排排，九點門一開，走廊全被排隊人潮站滿，全是為了尾牙季來排，就是這一顆又大又飽滿的刈包，讓觀光客搶著朝聖，再加上現在尾牙季助攻，讓萬華這家傳承三代老店生意又更旺。

因為刈包，象徵虎咬豬福咬住，把過去一年不如意全吃掉，也有一說，是因為刈包外型像錢包，代表餡料飽滿財源滾滾，這習俗還真的不少人默默會遵守。

廣告 廣告

顧客：「再老一輩的人，就都這樣說，為什麼喔，(為什麼可以招財)不記得了，如果（尾牙）裡面有刈包，當然會多咬大口一點再抽啊。」

而台灣人多愛刈包，吃除了尾牙月，銷量平均增3成。據統計2025年，全台光外送就吃掉近1億元刈包。其中最愛刈包城市由台南、高雄、新北拿下，甚至還衍伸出創意口味，像雞腿排、紅燒肉、起司漢堡排。而尾牙前，這一味也很熱門。

不只刈包，潤餅也因為型似古代捲起來的銀票，象徵把財富捲起帶來好運，也成為尾牙前熱門食物。小小攤位人潮擠爆，潤餅皮鋪上滿滿高麗菜紅燒肉，捲捲捲，一樣象徵招財好兆頭。

顧客：「應該會（有用）吧，加減吃，應該還會帶吉伊卡哇的吉伊，花木蘭也會聽，都試試看。」

各種尾牙玄學從吃到唱都用上，跟大家唱的一樣，只希望老祖宗保佑，抱回尾牙最大獎。

更多東森新聞報導

平民小吃漲！ 藍家刈包配四神湯組合「165元」

限定「粉紅刈包」嚇壞一票人 他喊話IKEA：敢在台灣賣嗎？

獨家／麵皮好硬！買速食店「類刈包」敲打出聲像石頭

