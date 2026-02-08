尾牙現場擄人！包商翻臉押走工程行老闆 10惡煞痛毆丟包堤防

警方出動快打部隊，陸續將押走林姓老闆的犯嫌帶回偵訊。（翻攝畫面）

高雄市大寮區昨（7日）驚傳尾牙現場擄人的暴力案件，據了解，工程行林姓老闆當時在民宅舉辦尾牙，期間郭姓包商因糾紛遭林男勸阻，憤而竟撂人將林男當場押走痛毆。警方獲報出動快打部隊處理，循線將郭男等10名犯嫌查獲到案，同時找到被丟包的林姓老闆，所幸僅頭部受傷，經治療已無大礙。

這起案件發生在昨晚10時許，位在高雄市大寮區光明路和上寮路交叉口一處民宅，當時有一家工程行正在舉行尾牙，突然一群男子闖入，搗亂現場並將工程行林姓老闆強行押走。

廣告 廣告

由於現場混亂吵鬧，附近住戶見狀趕緊報案，轄區警方獲報火速出動快打部隊抵達現場，但犯嫌早已帶走被害人。警方擴大追查，循線逮捕9名犯嫌，主嫌郭姓男子則自行到案。警方另外在林園區堤防附近，找到被丟包的林姓被害人，查看發現他頭部受傷，所幸意識清楚，經送醫治療已無生命危險。

一家工程行在民宅辦尾牙，傳出林姓老闆遭押走，警方獲報到場處理。（翻攝畫面）

警方初步調查，郭姓主嫌是工程行包商，當時尾牙餐敘時，敬酒與另一家包商起口角衝突，林姓工程行老闆見狀上前勸阻，郭男離席後，就找了一群人前往擄走林姓老闆，予以痛毆。

警方訊後將全案依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦，至於詳細的案情，警方還有深入調查。

更多鏡週刊報導

禮讓救護車竟遭惡逼飆粗話 台中「運兵車」囂張行徑曝全網怒炸

烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火 35歲孫受困不幸喪命

男子「刀插口袋」搭捷運！大批警力持盾牌衝入中山站 乘客嚇壞