尾牙用這「5招」拉長戰力！專家：喝酒前先吃這一物

生活中心／曾詠晞報導

農曆年節將至，全台正式迎來歲末尾牙旺季，在職場聚餐與應酬交際中，飲酒往往在所難免，然而若是飲酒過量或方式不當，常導致隔日宿醉或當眾失態。營養師夏子雯在臉書貼文分享尾牙「5招3式」喝酒小妙計，幫助上班族在享受佳節氣氛以及尾牙領大獎前保持清醒、醉的慢，並且維持身體健康與職場專業形象。





過年前不少公司都會舉辦尾牙犒勞員工，但在聚會期間喝醉容易導致失態，營養師提出5招3式教大家緩解醉意。（示意圖／民視新聞網資料照）

營養師夏子雯9日在社群媒體上分享尾牙季「醉的慢」的各式妙招。她先是提到「有些天賦異稟的人確實醉得很慢，酒量特好！主要是因為體內有高效能酒精代謝酵素，讓酒精快速轉化為乙醛，並分解為無害醋酸，避免乙醛累積；但台灣多數人的基因屬於容易讓乙醛堆積型，會引發臉紅、心跳加速、喝一點就容易醉」，接著馬上介紹喝酒前或喝酒中可使用的5個預防絕招。

尾牙中大獎前先醉了怎麼辦？專家教你「5招3式」讓醉意慢半拍！

營養師夏子雯在臉書分享尾牙季如何減緩醉意。（圖／翻攝自臉書粉專《夏子雯-貼近你生活的營養師》）

1.提前墊胃：喝酒前吃高蛋白高脂食物，如烤雞、堅果、起司乳酪、牛奶、豆漿等，在酒水入腹前建立起一層食物屏障，能有效阻礙酒精吸收，延長醉酒時間30-50%。

2.稀釋酒精度：建議在酒中加上冰塊、氣泡水或是檸檬汁，能有效幫助淡化酒精度。

3.酒水輪替法：遇上尾牙同事輪番灌酒時，可以1口酒配搭配3口白開水，不但能補充水分，還可以預防脫水和加速酒精代謝。

4.慢飲節奏、勿豪飲：每杯酒花20分鐘慢慢喝完，切忌不要一直乾杯狂喝！過程中搭配小菜、零食，也可以多聊天，給肝臟更多解酒時間。

5.選對下酒菜：優先選擇高纖蔬菜，例如：沙拉、海鮮、肉類或豆製品，穩定血糖，盡量避免油炸及甜食加劇酒精負荷。





此外，營養師夏子雯也加碼分享3個恢復秘訣。

1.喝酒前後30-60分鐘內補充維生素B群，讓體內濃度達到高峰，幫助肝臟代謝乙醛，減少疲勞感，也能幫助恢復，避免頭暈宿醉

2.多喝水、電解質飲料或椰子水等等，補充水分及鈉鉀鎂，隔天不易宿醉。

3.避免咖啡因與抽菸。因為酒精會讓身體脫水，而咖啡因有利尿作用，也會掩蓋醉意，因此無法加速酒精代謝，會讓腦部因缺水收縮拉扯腦膜，造成放大脫水、心悸、宿醉、頭痛等症狀。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：尾牙中大獎前先醉了怎麼辦？專家教你「5招3式」讓醉意慢半拍！

