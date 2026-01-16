尾牙當天要離職 吃不吃她猶豫 網一面倒：不去真的虧





年終將近，不少公司陸續舉辦尾牙慰勞員工，而這段時間也正好是許多人規劃離職、轉換跑道的高峰期。近日就有一名女網友陷入兩難抉擇，明明尾牙就在眼前，但她卻即將離職，甚至與公司鬧得不太愉快，究竟還該不該出席，也引發網友熱烈討論。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，公司尾牙訂在23日，原本她打算做到25日再離開，沒想到後來發現公司在年資計算上出現問題，加上對主管的做事方式累積已久的不滿，讓她覺得自己「被坑了一年」，氣得直接把離職日提前到23日，也就是尾牙當天。

然而讓她猶豫的是，先前公司調查尾牙出席意願時，她已填寫「會出席」，如今雙方關係變得緊張，讓她不禁糾結，這樣的情況下再出現在尾牙現場，是否會顯得尷尬，又或根本不適合。

▼原PO因為離職日與尾牙撞期，不知該不該赴約出席。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，多數網友幾乎一面倒認為「沒有不去的理由」，只要當天仍在職，就具備員工身分，自然有資格參加尾牙，甚至認為不去才是真的吃虧，「做到23號，表示23號那天還是公司人員啊，去沒差啊，如果去之後抽獎有中就更爽啦」、「去把最大獎抽走，然後閃感覺超爽」、「要去吧，有吃又有拿，何樂而不為，說不定走的時候還能抽到大獎」、「吃啊！尾牙就是犒賞員工辛勤工作一整年用的」、「我有員工離職前尾牙抽到20萬大獎後，隔兩天離職，不香嗎？」、「有免費飯菜為什麼不吃？」、「尾牙的重點是抽獎，不是吃飯，有機會抽大獎就去」。

▼不少網友表示只要當天仍在職，就具備員工身分，自然有資格參加尾牙。（示意圖／取自Pixabay）

不過，仍有少數人持不同看法，認為若雙方已經撕破臉，出席只會讓自己坐立難安，「覺得可以不用去，都鬧翻了，公司的籤桶可能早就沒有妳的籤，但純吃飯應該是沒問題。鬧得不愉快，公司不可能讓妳抽到的」、「撕破臉就別去了吧，坐如針氈，抽到首獎的機率應該不高，可以略過」、「不會去耶，如果跟同事沒有很好就不會去了」、「除非真的有缺這頓飯，不然不會參加」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

