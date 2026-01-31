尾牙登場！ 黃仁勳改穿花襯衫呼應主題「輝達尚蓋讚」

台北市 / 綜合報導

AI龍頭輝達，在台灣的分公司今(30)日晚間舉行尾牙，執行長黃仁勳現身出席公司這次年度盛會，這個大日子「皮衣男」特別換上花襯衫，走他最愛的夜市風，呼應尾牙主題「輝達尚蓋讚」，黃仁勳還特別透露， 今年台灣尾牙員工人數突破2000人 ，未來還會更多，顯見對台灣市場的重視。

茄子蛋「閣愛妳一擺」說：「以後我會當做毋捌你，無咱的過去。」台語歌響徹南港展覽館，在台上隨著旋律擺動，輝達尾牙黃仁勳，和員工玩成一塊，為了尾牙這個大日子，就連服裝也是精挑細選。

輝達執行長黃仁勳說：「這(花襯衫)很有台灣味，對吧。」「皮衣男」特別換上花襯衫，呼應尾牙主題「輝達尚蓋讚」，走「AI教父」最愛的夜市風。

輝達執行長黃仁勳說：「這是我整年最喜歡的事情之一，除了慶祝新年，也要感謝大家去年完成的驚人工作。」黃仁勳特別感謝員工，這一年來辛苦的付出，他也透露輝達，在台灣員工的人數，從2024年的1100人，到去年的1800人，今年尾牙正式突破2000人，未來還會再更多。

輝達執行長黃仁勳說：「這些超級電腦，需要這裡(台灣)非常多的合作夥伴。」輝達執行長黃仁勳說：「這裡是我們公司供應鏈，和生態系統的起點。」輝達執行長黃仁勳說：「所以我們需要更多的人才，晶片設計，系統設計，軟體工程師，供應鏈合作夥伴，你知道的，需要非常多的人。」

黃仁勳難掩興奮，大讚台灣業務成長驚人，針對外界關心是否，會擴大在台布局，黃仁勳鬆口應該要，有越多據點越好，畢竟輝達在台灣有非常多員工，而且更重要的是，還有更多可以挖掘的人才。

輝達執行長黃仁勳說：「我認為在未來幾年，我們將開始看到量子電腦，解決真實世界的問題。」輝達執行長黃仁勳說：「我很高興看到台灣，在量子運算領域。」輝達執行長黃仁勳說：「有非常深厚的科學根基，和高度關注。」

台灣和輝達存在，緊密的合作關係，即便台灣行程滿檔，週六還是要舉辦「兆元宴」，宴請供應鏈夥伴，屆時有哪些企業大老赴宴，成為另一個討論話題。

