尾牙看對眼！新婚1年工程師摩鐵偷吃女同事 小三嬌求他與妻離婚

人妻小娟（皆化名）控訴丈夫阿正的女同事小葳橫刀奪愛，導致婚姻亮紅燈，憤而提告求償。新竹地院審結，認定小葳違反普通朋友界線，侵害配偶權，因此判賠30萬元。

判決揭露，阿正在2024年3月成婚並育有孩子，身為科技新貴的阿正，在2025年初的尾牙與小葳一拍即合發展神速，小娟翻看手機發現兩人的對話內容充滿情愫，小葳不僅會向阿正撒嬌求關注，要求人夫哄她睡覺，還主動慫恿對方離婚，完全沒把元配放在眼裡。

即便小娟在2月攤牌制止，小葳表面答應斷聯，背地卻持續暗度陳倉，小娟掌握了多段深夜接送的行車紀錄器畫面，並在5月電話對質時，錄下小葳大方承認下車時會抱抱親親的自白。阿正也在法庭上坦承不諱，交代兩人曾兩度上摩鐵開房偷情。

小葳雖然試圖以普通朋友為由脫罪，可是法官調閱對話紀錄與證詞後，完全不採信這套說詞，根據證據認定其行為逾越社交常態，侵害配偶權，最終判賠30萬元精神慰撫金及利息，以此捍衛配偶權。

