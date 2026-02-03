尾牙祭！ 彰市大東門福德祠土地公吃麻糬「黏錢」

大東門福德祠供奉的土地公群像。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕今天2月3日適逢農曆12月16日祭拜土地公(福德正神)的「尾牙日」，位於彰化市民生路的「大東門福德祠」舉行土地公祝壽祭典，由大東門福德祠管理人、市長林世賢偕同地方各界人士與信徒共同參加，向福德正神恭祝聖誕千秋，現場並準備麻油雞酒、壽桃，讓參加活動的信眾福食平安。供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」之意，希望藉由祭拜此供品，土地公能保佑信眾賺大錢。

林世賢表示，台灣民間與商家習俗，每逢農曆每月的初二、十六這兩天都要「做牙」，祭拜土地公。慣例上，農曆2月2日的祭典稱為「頭牙」，而農曆12月16日就叫做「尾牙」，在尾牙這一天，會以豐盛的供品祭拜土地公，供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」之意，希望藉由祭拜此供品，土地公能保佑賺大錢；尾牙同時也是事業主犒賞員工，感謝他們一年辛勞的大節日。

廣告 廣告

有關大東門福德祠的沿革歷史，日治時期的大正11年(西元1922年)，當時日本政府進行拓寬彰化市陸軍大道(即現今的中山路台一線縱貫公路)，原有的東城門也遭拆除，以致東門的土地公神尊因無處棲身，曾經長時期被暫放城隍廟内。

2005年5月，基於市內各有西門、北門、南門福德祠，獨缺東門福德祠，因此，將原供奉於城隍廟內的東門土地公-福德正神，迎請至原交通隊部所在、即元清觀前的現址，整修為「大東門福德祠」。

在尾牙這一天，供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」。(記者湯世名攝)

彰化市大東門福德祠尾牙福德正神聖誕祭典由林世賢(中)主祭。(記者湯世名攝)

彰化市長林世賢(右)分贈麻油雞酒、壽桃，讓參加活動的信眾福食平安。(記者湯世名攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

20多年居無定所 土地公生氣自毀福德祠? 因緣際會找到新福德祠

全國最大里7月拆成4里 「福檳」里被嫌棄

土地公鼓勵生育 每名新生兒補助2萬 台中龍潭里福德宮決議 溯及元月實施

把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度

