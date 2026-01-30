尾牙結識爆婚外情！工程師溫馨接送 2度激戰女同事
夫妻之間最重要的是忠誠，卻有人在翻看行車紀錄器時，意外發現婚姻早已變了調。一名人妻察覺丈夫頻頻深夜返家，循線追查後揭發婚外情風波，最終對第三者提起損害賠償訴訟。新竹地方法院近日作出判決，認定第三者侵害配偶權，判賠精神慰撫金30萬元，全案仍引發外界對婚姻界線的討論。
尾牙結識後互動密切 人妻察覺異狀
根據判決書，原告盧女與丈夫於113年3月31日結婚，婚後育有1名未成年子女，丈夫任職於某科技公司擔任工程師。114年1月中旬，丈夫在公司尾牙場合結識被告林女，之後兩人開始聯繫往來。
盧女發現，丈夫自114年2月起頻繁晚歸，生活作息明顯異常，進一步查看對方手機與行車紀錄器後，察覺丈夫與林女之間不僅持續聯絡，甚至有接送往返、深夜同行的情形，讓盧女對婚姻狀況產生重大疑慮。
行車紀錄器成關鍵 曾接送並返回住處
盧女主張，114年4月28日，行車紀錄器拍下林女自丈夫車上返回住處，隔日又被送往公司二廠門口。盧女隨後於114年5月21日致電林女攤牌，被告坦承與盧女丈夫並未如先前承諾切斷聯繫，期間曾有6至7次接送行為，下車時也曾有擁抱、親吻。此外，盧女丈夫亦於通話中自承，曾與林女前往汽車旅館發生性行為2次，相關內容成為法院審理的重要事證。
林女否認不當關係 強調僅為一般交友
面對指控，林女則主張與盧女丈夫僅為朋友及同事關係，否認有逾越一般社交界線的不正常往來，認為聊天內容只是日常對話，行車接送亦非社會所不能容許的行為。
林女並辯稱，通話中提及親密行為，是在盧女多次訊息與電話施壓下被迫附和，無法作為侵害配偶權的直接證據，並主張盧女請求80萬元賠償金額過高。
法院採信證詞 認定侵害配偶權成立
不過法院審理後指出，證人即盧女丈夫在庭上具結證稱，明知林女已知其已婚身分，仍與林女發生親吻、擁抱，並曾至汽車旅館發生性關係。法院認為，證人無甘冒偽證罪責的動機，其證詞具可信性。
法官指出，侵害配偶權並不以通姦為限，只要行為已逾越一般社會可容忍的男女互動界線，足以破壞婚姻共同生活的圓滿、安全與幸福，即構成侵權。林女行為已明顯超出正常交往分際，對盧女婚姻造成實質傷害。
精神慰撫金酌減 判賠30萬元
在賠償金額部分，法院考量雙方學歷、收入及經濟狀況，盧女月薪約5萬元，林女整體所得與盧女相近，並綜合侵害程度與盧女所受精神痛苦，認定精神慰撫金以30萬元為適當，超出部分不予准許。
法院同時裁定，自114年10月31日起至清償日止，須按週年利率5%計算利息，並准許假執行，但林女若預供30萬元擔保，得免為假執行。
