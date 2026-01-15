尾牙總經理桌坐「2名小朋友」董事！網嘆：真懂事

生活中心／饒婉馨報導

農曆過年將至，不少企業正忙著籌辦尾牙活動，但一份尾牙名單卻讓基層員工看了「心態炸裂」。有網友在公司發現，總經理桌的貴賓名單中，竟然有兩位董事的稱謂被標註為「小朋友」，讓原PO不禁感嘆，有些人的起跑點真的遠超常人，引發大批上班族的熱烈討論。





尾牙總經理桌名單驚見「2名小朋友」！員工看傻眼…網曝：董事、懂事的差別

小朋友的稱謂瞬間跟旁邊的經理、董事、監察產生極大落差。（圖／翻攝自 Threads ＠eater_sam）





一名網友在社群平台 Threads 發文分享，上班時無意間看到公司的尾牙名單，桌次安排上有7個董事單位，不過令人驚訝的是，稱謂欄位除了常見的「先生」、「小姐」、「監察」或「經理」之外，竟然出現了兩位「小朋友」董事。這份名單不僅讓原PO表示「上班看到這個突然笑沒了」，並直言這就是所謂的「出生即巔峰」，並面對這種含著金湯匙出生的現實，他無奈地向廣大網友徵求好笑的經典名言來平衡心情，否則這份工作實在「上不下去了」；他自己先寫下「人生的分水嶺，是羊水」。

有網友指出，董事要成年人才能擔任，這兩位小朋友應該只是董事帶來的家人。（圖／翻攝自 Threads ＠eater_sam）

貼文曝光後，網友陸續留言「學會投資沒有用，學會投胎才有用」、「胎盤就是基本盤」、「人家當董事的時候，我們還在懵懂懂事」、「董事跟懂事的差別」、「人生最好的投資是投對胎」。不過有網友對此解答，「只是董事帶來的小孩吧」，然而桃園市政府經濟發展局曾公開說明過，依《公司法》第 108、192、216 條規定，公司董事與監察人應為「有行為能力之人」，而法律上依照年齡，將未成年人分為無行為能力或限制行為能力，因此未成年人依法不能擔任公司的董事或負責人。





原文出處：尾牙總經理桌名單驚見「2名小朋友」！員工看傻眼…網曝：董事、懂事的差別

