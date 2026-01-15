尾牙總經理桌「坐2小朋友」！員工見職稱傻了：出生即巔峰

生活中心／朱祖儀報導

近來到了尾牙季。（示意圖／資料照）

農曆春節前夕，不少公司會舉辦尾牙，犒賞員工過去一年的辛勞。但一名網友發現，總經理桌有2位董事的稱謂既不是先生也不是小姐，而是「小朋友」，直喊「出生即巔峰」。不少人看了也相當有感，表示「學會投資沒有用，學會投胎才有用。」

一名網友在Threads表示，最近公司公布尾牙名單，他上班時點開來看，瞬間心態炸裂，原來是因為總經理桌總共有7位董事，稱謂除了經理、先生、小姐、監察、董事之外，竟然還有2位小朋友，不禁傻眼表示，「有什麼經典名言能笑嗎？不笑我看這個班是上不下去了，我先來，人生的分水嶺，是羊水。」

不少網友表示，「胎盤就是基本盤」、「人家當董事的時候，我們還在懵懂懂事」、「有人窮盡一生只為到達羅馬，而有的人一出生就在羅馬」、「孩子年紀還小就這麼懂事了呀」、「不要當懂事的小孩，要就當董事的小孩」、「人生最好的投資是投對胎」、「尤其是自己還在辛苦存頭期款，他們一出生就等著繼承就好。」

但也有網友指出，「就有董事帶自己小朋友吃尾牙啊，除非有獨立的親友桌，不掛在董事桌要掛在哪？廠商桌？」、「這個單位只是人家吃飯把小孩畫到父母單位下面，不等於小孩有這個職位欸。」

未成年可當董事？桃園經發局解答

對於公司董事、負責人是否有年齡限制？桃園市經發局曾回應，依據公司法第108、192、216條規定，有限公司董事及股份有限公司董事、監察人應為有行為能力之人，因此年滿20歲之成年人或未成年人已結婚、同時未受監護或輔助宣告（就是無行為能力人或限制行為能力人）即可擔任，一般未成年者則不能擔任公司董事或負責人。

