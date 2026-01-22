尾牙續攤KTV唱一半倒地！男救回恐變植物人 妻慟：他都說休息一下就好

尾牙季續攤聚餐多，一名男子唱KTV唱到一半突然倒地失去生命跡象。示意圖／翻攝自PIXABAY

近期正值歲末尾牙旺季，許多人聚餐、續攤頻率大增，但千萬要留意自身健康狀態。ICU護理師林婷分享一起心酸案例，一名體重超標、患有三高的男子，在吃完尾牙後又與同事前往KTV續攤歡唱，未料唱到一半突然倒地失去生命跡象。雖然醫護人員拼命搶救，將他成功從鬼門關前拉回來，但男子因腦部缺氧過久，恐面臨變成植物人的殘酷命運。

KTV半夜送醫！電擊多次、CPR 按到肋骨斷...命保住了卻醒不來

ICU護理師林婷21日在臉書粉專「林婷一下吧 icu 護理師」發文表示，該名男子送醫時處於OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。醫護團隊緊急施行15分鐘CPR，並多次電擊，隨後進行心導管檢查，確診為急性「心肌梗塞」。

廣告 廣告

雖然命保住了，但代價極大。男子胸口滿是CPR按壓的瘀青痕跡，肋骨也斷了好幾根。更讓家屬崩潰的是，由於腦部缺氧時間過長，未來極有可能成為植物人。

「休息一下就好」是假象！妻慟曝 3 大前兆敲門

男子的太太向護理師透露，「先生上週就有不舒服了！」，幾天前兩人在逛賣場時，先生走沒幾步就出現「喘、胸悶、冒冷汗」等症狀。當時先生總覺得是太累，坐在旁邊「休息一下」就緩解，因此完全沒放在心上，但這其實就是「心肌梗塞在敲門了」。

林婷表示，男子的狀況就是典型的心肌梗塞預兆。男子本身有高血壓、高血脂、體重過重，平時更有抽菸、喝酒習慣，且飲食不控制、完全不運動，更不信邪「永遠覺得倒霉的不是我！」這些危險因子累積，讓心絞痛從「輕微提醒」演變成「破門而入」的猝死悲劇。

護理師示警：心肌梗塞「3 大危險因子」關鍵能救命

面對寒流低溫與尾牙聚餐潮，林婷呼籲民眾，若身邊的人出現以下情況，請務必即刻就醫。

身體徵兆：

活動後出現胸悶、喘、胸痛、冒冷汗，即便休息後可緩解，也極可能是警訊。

慢性病史：

患有高血壓、高血脂、糖尿病（三高）者是超高危險群。

不良習慣：

抽菸、長期酗酒、熬夜，且體重超標、完全不運動的人。

林婷最後提醒，尤其是最近要吃尾牙又要續攤的朋友，真的不要不信邪，一旦身體出現不適就要警覺，免得下次心肌梗塞直接「破門而入」，連後悔和救命的機會都沒有。



回到原文

更多鏡報報導

逆子37刀狠殺雙親！廢死聯盟轟「終身監禁不得假釋」操弄情緒 網灌爆：乾脆唯一緩刑

「四寶媽」又懷雙胞胎忍痛引產 半個月後腹痛檢查...是三胞胎

綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符

藍正龍離婚2年變身總舖師？坦言「不小心考到證照」 睽違10年合體隋棠「闖雪梨辦桌」