尾牙聚會不想喝醉？醫教你「聰明飲酒」4原則：每杯酒間隔●●分鐘

隨著年末節慶與聚餐活動接連而來，親友團聚、部門尾牙及跨年應酬頻繁，飲酒往往成為不可避免的社交活動。衛生福利部草屯療養院提醒，年末是最容易因過量飲酒引發衝動行為、情緒失控、睡眠混亂及酒後意外的高風險時期，呼籲民眾在享受節慶氛圍的同時，也要注意飲酒節制與交通安全。







酒精讓人失去自制力



草屯療養院成癮次專科醫師陳厚良表示，節慶聚會氣氛熱絡，民眾容易在歡樂氛圍下不自覺增加飲酒量。酒精具有降低自我抑制的特性，可能引發爭吵、情緒失控、危險行為或酒駕，嚴重時甚至危及生命。

陳厚良指出，酒精屬於「中樞神經抑制劑」，雖然短暫可能帶來放鬆感，但隔天常出現情緒低落、焦慮加劇、倦怠、注意力下降及睡眠品質不佳等情況。若民眾本身有情緒障礙、躁鬱症或焦慮症，飲酒可能干擾藥物療效或誘發情緒波動。





聰明飲酒4原則



年末各式聚餐與尾牙活動接連不斷，席間難免會有飲酒場合。酒精向來是應酬中用以營造氣氛、促進情誼的重要元素，但過量飲酒帶來的危害也相當不可忽視。因此，學會「聰明飲酒」格外重要。

以下為聰明飲酒原則：

拒絕勸酒： 提前向同事、親友說明身體狀況，或以開車、不適等理由拒絕勸酒。

補充水分及飲食： 避免空腹飲酒，飲酒期間可穿插白開水或無糖飲料，以減緩酒精吸收。

控制飲酒速度： 每杯酒至少間隔30～60分鐘，避免短時間內大量飲用。

服用精神科藥物者避免飲酒：酒精可能與藥物產生交互作用，加重嗜睡、頭暈或情緒不穩。





喝酒注意4件事



陳厚良提醒，「喝酒不開車，是保護自己與他人最基本的責任。」酒精會影響反應速度、注意力與判斷力，即使少量也可能造成危險。應酬期間，民眾應避免酒後駕車，事先安排代駕、計程車或大眾運輸，並互相提醒同桌友人；若出現酒後情緒失控、記憶斷片、持續焦慮或長期依賴酒精紓壓，應及早尋求專業協助。

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，年末是放鬆與團聚的時刻，但安全與健康永遠最重要。丁碩彥呼籲，民眾歡慶之餘，務必做到「適量飲酒、注意情緒變化、喝酒不開車、喝酒找代駕」，為自己與家人守護平安。

