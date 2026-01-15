尾牙聚餐不酒駕 安全駕駛過好年

%E4%B8%80 29

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】農曆年節將至尾牙聚餐機會增加，為避免國軍弟兄酒後駕車及發生交通事故，基隆市警察局交通警察隊應基隆市後備指揮部邀請，於115年1月15日10時至11時前往該指揮部對國軍弟兄進行防制酒駕及交通安全專題演講，現場以酒駕傷亡實際案例，讓現場官兵弟兄們瞭解「酒後駕車」的嚴重性。駕駛人在酒精催化下，容易影響行車判斷力、降低警覺性、延長對道路事件發生之反應時間，也要注意避免「宿醉」駕車，酒後駕車造成許多家庭破碎及生命財產損失，讓民眾深惡痛絕。軍人酒駕除影響團隊榮譽，還要負擔民、刑事責任並且列入汰除的對象。

另外車輛行經路口停讓行人、無號誌路口遵守停讓原則、車輛行至路口中心點再轉彎，以避免因視線死角發生事故，型塑人本交通-停讓文化，保障道路交通安全，一同維護基隆市安全的交通環境。

基隆市警察局交通警察隊再次呼籲駕駛人切勿心存僥倖酒駕及宿醉上路，並請落實指定駕駛者不飲酒、乘坐大眾運輸交通工具、代叫計程車或酒後代駕等措施，警察局也將持續加強酒駕取締執法強度及密度，以維護市民生命、財產安全。