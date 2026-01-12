尾牙聚餐吃太多老作嘔？ 中醫教破解「食滯」不舒服 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

歲未年終，聚餐、尾牙大魚大肉吃太多，不少人容易出現嘔吐現象，國內中醫門診觀察，有不少是飲食不節制、飲酒進食過量或腸胃虛弱消化不良造成的「食滯」，可以透過按摩部分止嘔穴位緩解。但提醒民眾造成嘔吐的原因眾多，尤其一旦伴隨發燒、嚴重腹痛、脫水或血便等，需立即就醫。

中醫師吳宛容表示，依程度的差別，輕則乾嘔，重則嘔吐，皆為胃氣上逆所出現的症狀。乾嘔，指欲吐而嘔噦，有聲無實際嘔吐，或僅嘔出少量涎沫；嘔吐，指有聲有嘔吐物，將胃中物吐出。

吳宛容說，噁心及嘔吐是胃的不適症狀，胃的內容物被推到食道，緊接著腹部的橫膈肌肉收縮，腹內壓增加，進而嘔吐。嘔吐由腦部的腦幹控制。有非常多原因都可能，應查明原因，針對病因治療。

中醫觀察，年終常見的狀況是「食滯」，因為暴飲暴食、過量飲酒，出現胃酸上逆、乾嘔或嘔吐未消化食物，吐後較舒服，大便出未消化食物，欲吐不吐，胸膈痞滿，腹脹。另外，還有過食辛辣、重鹹、油膩、高糖、精緻食物造成的「胃熱」，過食生冷（冷飲、生魚片、生菜沙拉、水果）的「胃寒」。

吳宛容建議，不同症狀，均需對症下藥，也可以透過按摩止嘔穴位，達到緩解效果。包括「內關（前臂掌側，腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間），功效可寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔。「足三里（小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處）」，能調理脾胃，和腸消滯，清熱化溼。

另外還有「合谷（手背第1～2掌骨間中點處）」，功效疏散風邪，和胃通腸。「中脘（肚臍上6橫指）」，功效可和胃，寬中，消食。「公孫（在足內側緣，第1跖骨基底前下方凹陷處）」，有助理脾胃氣機，調血海，和衝脈。

吳宛容提醒，上述穴位，每次按摩30秒，每天早晚按摩各5至10分鐘，或噁心想吐時按摩。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

