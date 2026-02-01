尾牙聚餐旺季到 白河警分局前進薑母鴨、甕缸雞名店宣導不酒駕

歲末年終尾牙聚餐旺季到，白河警分局前進薑母鴨、甕缸雞名店宣導不酒駕。（記者李嘉祥攝）

歲末年終將至，各大企業、團體紛紛舉辦尾牙聚餐犒賞員工；為防制酒後駕車，臺南市政府警局白河局長陳志埕特率隊走訪轄內薑母鴨、甕缸雞等餐飲名店，向用餐民眾及店家宣導「喝酒不開車」重要性；此項宣導也獲得店家高度配合，業者承諾會主動關懷飲酒顧客，並在結帳檯或明顯處張貼代駕專線。

陳志埕分局長除率隊逐桌向用餐民眾發放宣導品，也特別提醒指定駕駛最靠譜，席間若有飲酒，應落實「指定駕駛」制度，以及代駕接送更安心，鼓勵利用手機App預約代駕，或請店家協助聯繫計程車。

陳志埕分局長也呼籲民眾，尾牙是慰勞辛勞喜迎春時刻，不應讓一次的僥倖毀掉一輩子的幸福，警方會持續加強攔查取締作為，透過「強力執法」與「柔性宣導」雙管齊下，確保市民都能平安回家過年。