尾牙聚餐突發腦溢血 醫揪凶手

春酒聚餐竟藏腦溢血危機！醫師指出，由於餐後生理反應與聚餐情境的多重加乘，加上天氣變化造成血管再收縮，多重因子加乘導致腦溢血風險。圖為尾牙示意畫面。 （中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

吃一頓尾牙或春酒突發身體不適，甚至潛藏腦溢血危機。醫師指出，美味鈉離子、大餐配酒精及餐後交感神經波動，如聊天激動等恐釀風險，呼籲理性飲酒，出現頭暈胸悶立即送醫。

行政院發言人、前內政部次長陳宗彥日前晚間傳出與友人聚餐後，突然身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治。據了解，目前他仍在昏迷中，尚未脫離危險期，還須觀察至少2週。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，這是餐後生理反應與聚餐情境的多重加乘，並加上天氣變化造成血管再收縮，或是血糖因素帶來的內分泌影響血管循環，多重風險加乘導致。

姜冠宇指出，第一個「凶手」是美味鈉離子，鈉會提高血管收縮張力、讓身體「留水」，有效循環血量增加，但面對高鈉負荷醬料或湯品，血壓不是緩慢上升，而是幾小時內衝刺到頂點，對本來就有鹽敏感的人，如長者、腎功能差、代謝症候群、睡眠呼吸中止、高血壓者尤其明顯。

再者是「大餐配酒精」，姜冠宇說，很多人以為酒會降壓，事實是「兩段式」變化，一開始飲酒，短時間可能臉紅、血管擴張，看似降壓；下一個階段就輪到交感神經、皮質醇、腎素血管張力系統上場，一旦再加上吃更鹹、吃更多、睡更少，就會出現風險疊加型的反彈性升壓。

最後則是餐後交感神經波動，如快吃、聊天激動等，姜冠宇說，大餐需更高消化灌流，身體才能調整血流分配；當吃很快、很熱、很辣，現場吵鬧、情緒興奮，像是敬酒、談生意、唱歌等，會讓交感神經像「踩油門」般，心跳變快、血管收縮，血壓就容易上去。

姜冠宇表示，許多真正發生意外的人，往往並不知道自己有高血壓或腦血管瘤；他們第一次「被發現」問題，常常就是在聚餐場合，而且一出現就是嚴重事件，這也正說明了「沒診斷比有診斷的人還有風險」。

他提醒，理性進食、理性飲酒，在餐敘凡是吃到一半，越吃越暈、噁心嘔吐、嘴漏、大舌頭、反覆嗆咳、不平衡等神經症狀，或呼吸困難、胸悶、背痛、左肩或下巴牙齦怪異感覺、莫名冒冷汗等冠心症徵狀，其實都要趕緊搶時間送醫。