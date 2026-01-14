尾牙聚餐血糖拉警報！江珠影提醒防「無聲殺手」糖尿病

（記者陳志仁／新北報導）年底尾牙與聚餐頻繁，不少上班族作息與飲食變得不規律，血糖易失控；亞東醫院新陳代謝科主任江珠影提醒，這段期間是血糖高風險期，部分原本無症狀的人，可能在年度健檢中意外發現糖尿病。

圖／江珠影主任指出，糖尿病需長期、全面管理。透過定期檢查與血糖監測，即早掌握健康，守護心腎與全身。（亞東醫院提供）

40 歲的王先生是科技公司工程師，三餐不定時且缺乏運動，例行健康檢查顯示空腹血糖高達 185 mg/dL，糖化血色素 HbA1c 更高達 9.2%，遠超過正常值 5.7%；江珠影指出，糖尿病初期多無典型症狀，但高血糖已悄悄損害心臟、腎臟與血管，若不及時管理，長期可能增加心肌梗塞、中風與腎功能衰退風險。

血糖過高，為何會「傷心」又「傷腎」？

長期高血糖會使血液如「糖水」般流經全身，與血管壁及蛋白質產生「糖化作用」，造成血管硬化與慢性發炎，進而增加心腎負擔；江珠影建議，透過連續血糖監測（CGM）可 24 小時掌握血糖變化，找出餐後高血糖或夜間低血糖，幫助飲食、運動與用藥調整，更有效降低併發症風險。

不只是吃藥，控制血糖的五大生活要點

除了藥物控制，穩定血糖還需要生活型態的全面管理；江珠影提供五大生活要點，一是規律檢測、及早發現，建議40歲以上成人定期健康檢查，二是飲食均衡、控制份量，三是維持體重、規律運動，四是按時服藥、遵循醫囑，五是戒菸限酒、控制三高，全面管理才能降低心腎併發症風險。

江珠影強調，即便沒有明顯不適，也不能掉以輕心，透過定期檢查、及早介入及持續控制血糖，才能遠離糖尿病威脅，健康過好每一天；年底聚餐期間應注意控制甜點、油炸與酒精攝取，並維持運動習慣，才能既享受美食，也守護血糖健康，遠離這個「無聲殺手」。

