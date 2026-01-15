尾牙聚餐血糖易失控！醫提醒：及早檢測與生活管理防心腎併發症

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

<常春月刊>提醒您，飲酒有礙健康

年底尾牙、聚餐頻繁，不少上班族作息與飲食變得不規律，血糖控制風險升高。亞東醫院新陳代謝科主任江珠影提醒，即使平時無症狀，也可能在年度健康檢查中意外發現糖尿病。

40歲的王先生是科技公司工程師，工作忙碌、三餐不定時且幾乎不運動，近期例行健康檢查發現空腹血糖高達185 mg/dL，糖化血色素（HbA1c）高達9.2%（正常值 <5.7%）。江珠影指出，許多人初期沒有典型症狀，如口渴、頻尿、體重下降或視力模糊，但高血糖已悄悄損害血管與器官。

廣告 廣告

長期高血糖可傷心又傷腎

江珠影解釋，血糖持續過高會讓血液像「糖水」流經全身，與血管壁及蛋白質產生糖化作用，造成血管硬化、慢性發炎，增加心臟與腎臟負擔。研究顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的風險比一般人高2至4倍；腎臟方面，高血糖會使腎臟過勞，初期僅有尿蛋白微量，隨病程進展可能導致腎功能下降，嚴重者甚至需洗腎。

糖尿病被稱為「無聲殺手」，因早期多無明顯警訊。江主任建議，40歲以上成人應定期健康檢查；若有家族史、肥胖、高血壓或高血脂，更需留意。近年連續血糖監測（CGM）技術可24小時即時記錄血糖變化，找出餐後高血糖、夜間低血糖及飲食、運動對血糖的影響，協助精準治療與降低心腎併發症風險。

穩定血糖五大生活要點

江珠影指出，糖尿病管理不僅靠藥物，生活型態的全面調整也非常重要：

1.規律檢測、及早發現：定期健康檢查，及早掌握血糖狀況。

2.飲食均衡、控制份量：減少含糖飲料與精緻澱粉，多攝取高纖蔬菜與全穀類，避免血糖劇烈波動。

3.維持體重、規律運動：每週至少150分鐘中等強度運動，可改善胰島素敏感度。

4.按時服藥、遵循醫囑：部分新型藥物不僅降血糖，還可保護心臟與腎臟。

5.戒菸限酒、控制三高：血糖、血壓與血脂需全面管理，降低心腎併發症風險。

年末聚餐更需注意

江珠影提醒，年末聚餐時高油高糖食物及酒精攝取易使血糖失控。建議民眾控制餐盤份量、避免過量甜點與酒精，並保持運動習慣，既享受美食，也守護血糖健康。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.尾牙喝酒喝到斷片？ 除了傷肝腎還可能損害你的腦

.尾牙應酬、年底聚會多，開始洗腎、還沒洗腎，該怎麼吃？低磷、低鉀、低蛋白之外，１飲料要充足