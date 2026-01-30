尾牙聚餐衝了！豚野燒烤推「剝好殼蝦」 熊一16種肉類任選

農曆春節快到了！ 各大公司尾牙活動正在熱烈展開，除了傳統的合菜，現在燒烤吃到飽也成為熱門選擇！想像香嫩多汁的肉片在烤網上滋滋作響，濃郁的燒烤香氣撲鼻而來，誰能抵擋這樣的誘惑呢？《 中天新聞網》精選8家必吃燒烤店，保證讓你一試成主顧！

1.王品肉次方

追肉人快衝！王品旗下「肉次方燒肉放題」全台7家分店，燒肉吃到飽的天堂！主打100%原塊肉，招牌『桌邊現切牛排』，雙牛排現切選擇：肋眼牛排、和牛嫩肩牛排，11月底推出新菜單，獨家雙口味肋眼牛排（海塩&香蒜奶油）必吃！還有日泰異國風味新菜色，最低$598起，副餐、飲料、甜點通通吃到飽，肉食控絕不能錯過！

王品肉次方。（圖／王品肉次方提供）

2.田季發爺

「田季發爺」自2006年創立以來，以獨門烤物秘訣爆紅，2017年全新團隊升級品牌，打造「魔法學院」、「夢遊仙境」等主題裝置，讓人邊吃邊拍，體驗滿分！火烤兩吃最低$618，76種品項任點，還有哈根達斯、酷聖石冰淇淋無限享用！

田季發爺。（圖／田季發爺提供）

3.HOME燒肉

喜歡燒肉的你，快來台中超夯「HOME燒肉」！最低$599享日式火烤兩吃＋Häagen-Dazs吃到飽，隱藏版烤麻糬必試！$989套餐超過80種食材任你選，和牛、牛舌、伊比利豬、手臂長魷魚、日本大生蠔通通有！還提供代烤服務，手殘黨也能輕鬆享受～網友激推豬五花、泡菜豬，蘸料多到每口都有新滋味！

4.熊一頂級燒肉

燒肉控集合！馬辣集團「熊一頂級燒肉」分別位於公館站、西門町、基隆東岸！最低$598吃到飽，16種肉類任選，再加$100享頂級牛肉海鮮，還有哈根達斯冰淇淋無限供應！想升級就選$998方案，和牛、海虎蝦、奶油干貝全都有，肉食天堂等你來挑戰！

熊一頂級燒肉。（圖／熊一頂級燒肉）

5.石頭日式炭火燒肉

石頭日式炭火燒肉，北中南分店提供平價吃到飽！燒肉、火鍋、壽司、手卷等美食通通有，隨時換口味不怕膩！官網還有燒烤技巧與食材挑選小知識，超貼心～寬敞舒適的用餐環境，適合尾牙聚餐！顧客好評：「從20歲吃到30多歲，環境服務都超讚」、「台中第一次吃到，一千初吃到飽超划算」、「鮭魚生魚片點好點滿，超滿足！」快揪朋友一起來！

6.豚野日式炭火燒肉

豚野日式炭火燒肉推出適合年末聚會的特別活動，吸引了大量食客前來品嚐。這裡的特色在於結合炭火燒肉與火鍋，讓顧客不必選擇，可以同時享受兩種美食。餐廳強調，選用的北海道國產牛肉質優良，油花分布均勻，經炭火烤制後肉香四溢，帶來極致的用餐體驗。此外，餐廳還提供免費的暖鍋服務，還有免弄髒手且已經剝殼好的蝦子，讓客人烤完便可食用，在聚會中不僅能享受美味的燒烤，還能在寒冷的季節裡感受到溫暖。

豚野日式炭火燒肉。（圖／豚野日式炭火燒肉提供）

7.胖肚肚燒肉

胖肚肚燒肉在雙北及基隆有多家分店，899元方案可享澳洲和牛、生蠔、天使紅蝦、牛舌等美味，搭配自助吧泡菜、滷肉飯、明治冰淇淋，超滿足！用Klook買餐券更划算，隨買隨用超方便。點餐採QR Code，每次限點八份，上菜快速，服務貼心，烤網髒了立馬換，還能幫忙烤食材！網友讚：「低脂牛超好吃，服務超用心！」快揪朋友一起去吃吧！

8.夯下去新潮和牛燒肉

馬辣餐飲集團「夯下去新潮和牛燒肉」超人氣燒肉吃到飽！和牛五吃、伊比利豬、北海道干貝無限點，還有黑牛咖哩、壽喜燒牛肉丼等超過50種食材任你選。特製蘋果燒肉醬、味噌燒肉醬等搭配更添風味，飯後還有12種哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，快提早訂位享受美味吧！

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

