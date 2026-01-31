尾牙聚餐酒後爆口角 涉亮空氣槍恐嚇警逮3人

cnews204260131a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊警分局昌平派出所，昨（30）日晚間11時左右獲報，在轄內新莊區中華路2段一帶，傳出酒後糾紛，還有人亮出空氣槍，意圖恐嚇。新莊警分局表示，立即啟動快打警力，通報線上警網，趕赴現場處理。由於現場人員都有飲酒、情緒高漲激動，為防止事態擴大，員警當機立斷，使用防護型噴霧器（辣椒水），強勢隔離雙方，有效控制現場秩序，避免進一步肢體衝突。同時，逮獲涉嫌亮出空氣槍的19歲翁姓男子等3人，已深入釐清案情中。

廣告 廣告

警方表示，員警調閱店家監視器畫面，釐清案情，確認現場有推擠及揮舞空氣槍恐嚇的行為。當場將翁嫌等3人壓制逮捕，全案訊後將依涉嫌恐嚇及恐嚇公眾罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

警方調查，經營熱炒店的33歲顏姓女子，昨晚舉辦尾牙餐敘，宴請親友及員工等，60歲陳姓男子等人，也在場同歡。不料陳男的47歲吳姓妻子，後續到場準備接送丈夫時，卻突然與顏女爆發口角，甚至發生推擠衝突。過程中，吳女打電話給兒子求援，19歲翁姓男子開車載著吳女兒子與另1名19歲林姓男子，一起到場助陣。

cnews204260131a03

新莊警分局表示，翁男等3 人到場後，翁嫌竟突然掏出1把空氣槍，朝著顏女比劃恐嚇，也讓現場氣氛一度緊張。員警獲報後立即趕抵現場，為防止事態擴大，當機立斷使用防護型噴霧器（辣椒水）強勢制止所有人喧嘩，也迅速隔離雙方人員，有效控制現場秩序。

新莊警分局呼籲，民眾聚餐飲酒應理性自制，切勿因酒後誤會，或情緒失控而衍生衝突，更不可攜帶任何器械，進行恐嚇或挑釁行為。警方對於任何危害公共安全、以暴力或器械威脅他人的行為，必定嚴正執法、迅速處置，依法究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與市民安全。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

電影散場涉手機偷拍 46歲男被壓制查獲女子胸臀照片

國際律師與幣流師可協助追回詐款 藥師再被騙百萬元

【文章轉載請註明出處】