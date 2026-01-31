尾牙聚餐酒後釀口角 男失控亮空氣槍恐嚇遭送辦

警方帶回滋事民眾。（警方提供）

新北市警局新莊分局1月30日23時接獲通報，指稱新莊區中華路二段一帶發生酒後糾紛情事，立即啟動快打警力，通報線上警網趕赴現場處置。

警方調查，民眾顏女（33歲）於熱炒店舉辦尾牙餐敘，宴請親友及員工共同慶祝，期間陳男（60歲）等人亦在場同歡。不料陳男配偶吳女（47歲）後續到場時，因故與顏女起口角進而發生推擠衝突。

過程中，吳女致電告知其子陳姓少年，翁男（19歲）即駕駛自小客車，搭載陳姓少年及林男（19歲）到場助陣，現場翁嫌涉嫌持空氣槍朝顏女比劃恐嚇，現場氣氛一度緊張。

警方查扣空氣槍。（警方提供）

警方獲報立即趕抵現場，因當事人均飲酒情緒高漲激動，為防止事態擴大，員警當機立斷使用防護型噴霧器（辣椒水）強勢制止，迅速隔離雙方人員，有效控制現場秩序，避免進一步肢體衝突發生。

隨後警方立即調閱店家監視器畫面釐清案情，確認現場確有推擠及持空氣槍恐嚇行為，警方當場將翁嫌等3人壓制逮捕，詢後依恐嚇、恐嚇公眾罪送辦。

新莊分局呼籲，民眾聚餐飲酒應理性自制，切勿因酒後誤會或情緒失控而衍生衝突，更不可攜帶任何器械進行恐嚇或挑釁行為。

警方對於任何危害公共安全、以暴力或器械威脅他人之行為，必定嚴正執法、迅速處置，依法究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與市民安全。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

