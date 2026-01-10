尾牙聚餐 高市衛局籲安全飲酒守護自身與家庭健康

時值歲末年終尾牙聚餐旺季，高市府衛生局今（十）日針對飲酒行為影響自身安全，甚至波及他人與公共安全等「問題性飲酒」提醒，民眾可在安全環境下適量飲酒，以「飲酒後不發生事故、不影響自己與他人」為基本原則，降低酒精使用所衍生的健康與社會風險，讓聚會回歸歡樂本質，安心安全過好年。(見圖)

衛生局表示，「問題性飲酒」並非以酒量或飲酒頻率作為判斷標準，而是指飲酒行為已影響個人健康、工作表現、家庭關係或情緒狀態，即應及早被看見並介入；飲酒本身並非問題，真正需要被正視的是「喝完出現問題」；當飲酒行為影響自身安全，甚至波及他人生活與公共安全時，即屬公共健康與安全議題。

而為提供有飲酒議題需求民眾或家屬相關協助，衛生局委託轄內十三家醫療院所提供酒癮治療服務，民眾僅需自付掛號費即可申請每人每年最高新臺幣四萬元的治療補助；此外每年七至九月辦理「好心肝，家減酒團體」作為飲酒者家屬的同儕支持團體，協助理解飲酒相關議題、分享照顧經驗，減輕家庭照顧壓力。同時，一○八年起推動「陪伴型志工關懷訪視」服務，結合電話與面訪追蹤，視需求轉介醫療與社會資源，迄今已服務一千三百九十八位民眾，累計五千九百七十二次關懷訪視。

衛生局強調，推動飲酒議題相關服務是為倡議「安全性飲酒」觀念，鼓勵民眾在安全的環境下適量飲酒，特別是在歲末年終聚會，飲酒不應成為留下遺憾，呼籲民眾正視飲酒議題，及早關心、適時陪伴，守護自己與家人的健康。如有飲酒相關困擾，可洽衛生局○七-七一三四○○○分機五五○二或至該局官網（https://reurl.cc/V0Z8Zy）查詢相關資源。