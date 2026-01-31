尾牙衝突向兒告狀找惡煞亮槍恐嚇 警快打部隊逮3嫌送辦

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊一間快炒店舉辦尾牙餐敘，闆娘顏女邀親友、員工吃飯，友人陳男先到場，但陳妻吳女到場，與顏女口角推擠，吳女向兒子陳姓少年告狀，陳男隨即由翁男駕車，搭載陳與林男到場，翁嫌持槍衝入現場朝顏女及眾人揮舞，引發恐慌，警方快打部隊到場，壓制持槍到場3嫌，確認是空氣槍，當場壓制逮人帶回法辦，並喝斥現場酒醉激動民眾，及時化解暴力。

新莊警分局30日深夜11時許獲報，新莊區中華路二段一間快炒店傳出持槍恐嚇案，昌平所警力及快打部隊隨即趕往，到場發現店東33歲顏女在店內尾牙餐敘，邀集親友及員工同樂，期間60歲陳男也在場同歡，但當陳男妻子、47歲吳女到場後，因故與顏女口角發生推擠衝突。

廣告 廣告

吳女不堪受辱，打電話給兒子陳姓少年，陳男隨即由友人19歲翁男駕轎車，搭載陳姓少年及19歲林男3人到場助陣，翁嫌到場，掏出涉嫌持空氣槍朝顏女及眾人比劃恐嚇，嚇壞在場者，更有人酒醉後激動叫囂，現場氣氛緊張。

警方獲報趕抵現場，因當事人及在場者喝酒後情緒高漲激動，警方為防事態擴大，當機立斷使用辣椒水噴霧強勢制止，迅速隔離雙方人員，有效控制現場秩序，避免進一步肢體衝突發生。

警方調閱店家監視器畫面釐清案情，確認現場推擠及持空氣槍恐嚇行為，將翁嫌、林嫌及陳姓少年等3人壓制逮捕，全案依涉嫌恐嚇及恐嚇公眾罪，移送新北地方檢察署偵辦。

新莊分局呼籲，民眾聚餐飲酒應理性自制，切勿因酒後誤會或情緒失控而衍生衝突，更不可攜帶任何器械進行恐嚇或挑釁行為。警方對於任何危害公共安全、以暴力或器械威脅他人之行為，必定嚴正執法、迅速處置，依法究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與市民安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

前台積電採購副總李文如轉戰輝達 化身黃仁勳大總管

錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

頂大生遭司機丟包台64線案 叫車平台Bolt發聲了

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

